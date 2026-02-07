Belen Rodriguez. Imago

Ospite a «Che tempo che fa», Belen Rodriguez ha raccontato il periodo più difficile della sua vita, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Mediaset e ha parlato anche del passaporto italiano che ancora non ha.

Hai fretta? blue News riassume per te Belen Rodriguez ha raccontato di aver attraversato tre o quattro anni molto difficili, spiegando il disagio provato dopo un'intervista che aveva fatto preoccupare i fan.

La showgirl ha smentito indirettamente le voci su presunti attriti con Maria De Filippi, ringraziandola pubblicamente per il ruolo avuto nel suo percorso professionale.

Nel corso dell'intervista ha anche rivelato di non avere ancora il passaporto italiano, nonostante il matrimonio con Stefano De Martino e i molti anni vissuti in Italia. Mostra di più

Belen Rodriguez torna a parlare pubblicamente di un periodo complicato della sua vita personale e professionale.

Ospite di «Che tempo che fa», il programma condotto da Fabio Fazio, la showgirl argentina ha raccontato di aver attraversato «tre o quattro anni molto difficili», spiegando anche il senso di disagio provato dopo un’intervista che aveva preoccupato molti fan.

«Mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento», ha spiegato in TV, aggiungendo che in passato riusciva comunque a gestire la situazione fermandosi a riposare.

«In quell'occasione di lavoro, per continuare ad andare avanti e non dire no, mi sono trovata in quella situazione», ha detto, ammettendo di essersi sentita a disagio una volta rivista: «È un po’ come spogliarsi».

Tra Sanremo e la «farfallina»

Nel corso dell'intervista, Fazio ha ricordato anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo e la celebre edizione in cui il tatuaggio della «farfallina» fece il giro dei media.

Un tema affrontato con ironia dalla stessa Rodriguez, che ha scherzato sugli effetti delle gravidanze: «Si è un po’ allargata la farfalla con le gravidanze… Poi tornava come prima», ha detto sorridendo.

L’attualità, però, guarda di nuovo a Sanremo: nella serata delle cover, Belen salirà sul palco insieme a Samurai Jay e Roy Paci per interpretare «Baila morena».

Il rapporto con Mediaset e Maria De Filippi

Come riferito anche da «Oggi», negli ultimi mesi si era parlato di un possibile allontanamento di Rodriguez da Mediaset, ipotesi rilanciata da Fabrizio Corona nel suo «Falsissimo», che aveva parlato di tensioni con Maria De Filippi legate al programma «Tu sì que vales».

Un'interpretazione che la diretta interessata sembra smentire.

Chiamata a citare le persone più importanti del suo percorso artistico, l'argentina ha infatti ringraziato Simona Ventura, Mara Venier e proprio la De Filippi.

«Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo», ha detto, definendola «molto psicologa» e sottolineando quanto ogni confronto con lei sia stato formativo.

«Non ho ancora il passaporto italiano»

Durante la chiacchierata, Belen ha anche rivelato di non avere ancora ottenuto il passaporto italiano, nonostante la lunga permanenza nel Paese.

«Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni… Non sono stata nemmeno furba!», ha raccontato con autoironia, riferendosi al matrimonio con Stefano De Martino.

Una situazione che oggi le pesa anche sul piano pratico: «Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America», ha concluso.