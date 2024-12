Gustavo Rodriguez con la figlia Belen.

Gustavo Rodriguez, 65 anni, ha riportato ustioni di secondo grado, a un braccio e al volto, in un rogo scoppiato in un deposito a Gallarate, e una leggera intossicazione.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Gustavo Rodriguez è rimasto vittima di un incendio scoppiato ieri, giovedì, in un capannone usato come deposito tessile a Gallarate, in provincia di Varese.

Il padre di Belen e Cecilia Rodriguez, si è ustionato in modo grave sul 10% del corpo.

La famiglia per ora non ha commentato l'incidente. Mostra di più

Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, è rimasto ieri, giovedì, gravemente ustionato a Gallarate in un incidente di lavoro.

Il 65enne era all'interno di un capannone di via Cappuccini (ex sede di una tessitura) affittato come deposito quando un incendio è divampato per cause accidentali.

L'uomo, divenuto noto in Italia oltre che per essere il padre dell'ex moglie di Stefano De Martino, anche per aver partecipato all'edizione 2022 dell'«Isola dei Famosi», è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, quindi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Una lieve intossicazione e ustioni a un braccio e al viso

Secondo le ultime indiscrezioni avrebbe riportato una lieve intossicazione e ustioni a un braccio e al volto. Gustavo avrebbe riportato bruciature sul 10% del corpo ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Gallarate. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso perché adesso si cercherà di capire cosa possa essere successo e cosa possa aver provocato le fiamme.

Per ora nessun commento da parte della famiglia Rodriguez.

Covermedia