Rivelazioni Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»

Covermedia

31.8.2025 - 13:00

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez

La showgirl rivela di essere rimasta accanto ad alcuni uomini soltanto per paura di rimanere sola.

Covermedia

31.08.2025, 13:00

31.08.2025, 13:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Intervistata da Chi, Belen Rodriguez ha ammesso come le sue ultime relazioni servissero semplicemente a riempire un vuoto.
  • Da Stefano De Martino ha avuto il primogenito Santiago, da Antonino Spinalbese la figlia Luna.
  • In seguito, ha frequentato Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano, mentre più di recente è stata pizzicata con Nicolò De Tomassi.
Mostra di più

Belen Rodriguez fa un bilancio della sua vita sentimentale, caratterizzata negli ultimi anni da brevi e fugaci relazioni.

Dopo l'addio a Stefano De Martino, con cui ha avuto il primogenito Santiago, e la relazione con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna, la showgirl argentina ha frequentato Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano, mentre più di recente è stata pizzicata in atteggiamenti romantici con Nicolò De Tomassi.

Intervistata da Chi, Belen ha ammesso come le sue ultime relazioni servissero semplicemente a riempire un vuoto interiore.

«In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – ha dichiarato al settimanale -. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse».

«Ho rinunciato a un sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice, lo vedete. Ho ritrovato la leggerezza. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell'amore».

