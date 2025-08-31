Belen Rodriguez fa un bilancio della sua vita sentimentale, caratterizzata negli ultimi anni da brevi e fugaci relazioni.
Dopo l'addio a Stefano De Martino, con cui ha avuto il primogenito Santiago, e la relazione con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna, la showgirl argentina ha frequentato Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano, mentre più di recente è stata pizzicata in atteggiamenti romantici con Nicolò De Tomassi.
Intervistata da Chi, Belen ha ammesso come le sue ultime relazioni servissero semplicemente a riempire un vuoto interiore.
«In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – ha dichiarato al settimanale -. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse».
«Ho rinunciato a un sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice, lo vedete. Ho ritrovato la leggerezza. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell'amore».