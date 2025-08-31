Belen Rodriguez

La showgirl rivela di essere rimasta accanto ad alcuni uomini soltanto per paura di rimanere sola.

Da Stefano De Martino ha avuto il primogenito Santiago, da Antonino Spinalbese la figlia Luna.

In seguito, ha frequentato Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano, mentre più di recente è stata pizzicata con Nicolò De Tomassi. Mostra di più

Belen Rodriguez fa un bilancio della sua vita sentimentale, caratterizzata negli ultimi anni da brevi e fugaci relazioni.

Dopo l'addio a Stefano De Martino, con cui ha avuto il primogenito Santiago, e la relazione con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna, la showgirl argentina ha frequentato Elio Lorenzoni e Angelo Edoardo Galvano, mentre più di recente è stata pizzicata in atteggiamenti romantici con Nicolò De Tomassi.

Intervistata da Chi, Belen ha ammesso come le sue ultime relazioni servissero semplicemente a riempire un vuoto interiore.

«In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – ha dichiarato al settimanale -. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse».

«Ho rinunciato a un sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice, lo vedete. Ho ritrovato la leggerezza. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell'amore».