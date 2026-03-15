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Indiscrezioni Belen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina

ai-scrape

15.3.2026 - 11:32

Che tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti sia nato l'amore?
Che tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti sia nato l'amore?
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez torna sotto i riflettori. Questa volta, secondo le ultime indiscrezioni, il nome dell'argentina è stato accostato a quello di Vittorio Brumotti, storico inviato di «Striscia la notizia».

Alessia Moneghini

15.03.2026, 11:32

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo le ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez potrebbe non essere più single.
  • Il nuovo interesse amoroso dell'argentina sembrerebbe essere Vittorio Brumotti.
  • Tra i due c'è stata infatti una visibile intesa dietro le quinte del Festival di Sanremo, alimentando quindi il gossip che sia nata una nuova coppia.
Mostra di più

La vita sentimentale di Belen Rodriguez torna a fare parlare di sé.

Nonostante la showgirl argentina abbia di recente optato per una maggiore riservatezza, i fan e gli osservatori continuano a monitorare ogni sua mossa. L'ultima indiscrezione, come scrive «DiLei», riguarda un possibile legame con Vittorio Brumotti.

A innescare i pettegolezzi è stata l'esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, che attraverso le sue storie di Instagram ha condiviso alcune segnalazioni ricevute dagli utenti.

Questi ultimi avrebbero visto Rodriguez trascorrere un weekend a Genova. La presenza della showgirl nella città ligure non sarebbe stata casuale. Alcune fonti ipotizzano infatti che lo spostamento fosse motivato proprio dall'incontro con lo storico inviato di «Striscia la notizia».

Al momento non ci sono conferme ufficiali, né scatti che ritraggano i due insieme.

L'origine delle voci risale a Sanremo

Le speculazioni sul presunto flirt avrebbero avuto inizio durante la settimana del Festival di Sanremo. L'argentina era infatti all'Ariston per la collaborazione durante la serata delle cover insieme a Samurai Jay.

Proprio in quell'occasione, secondo i messaggi ricevuti dalla Marzano, la showgirl e Brumotti sarebbero stati notati in un momento conviviale. I testimoni hanno descritto una certa complicità fatta di conversazioni e sorrisi.

Questo racconto è bastato per far partire le ipotesi su una possibile relazione.

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