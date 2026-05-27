Belen Rodriguez perde l'«Isola dei Famosi»? Ecco chi potrebbe soffiarle la conduzione del reality

Belén Rodriguez. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Belén Rodriguez sarebbe stata esclusa dalla corsa per la conduzione della nuova edizione dell'«Isola dei Famosi». Una notizia che non avrebbe preso bene, come conferma l'episodio verificatosi lunedì presso la sua abitazione milanese, dove sono dovuti intervenire carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il settimanale «Chi», Belén Rodriguez non guiderà la nuova edizione de «L'Isola dei Famosi».

Al suo posto prenderebbe quota Selvaggia Lucarelli, sempre più centrale nei progetti Mediaset.

Una notizia che l'argentina non avrebbe preso bene, come conferma l'episodio verificatosi lunedì presso la sua abitazione milanese, dove sono dovuti intervenire carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco.

Gabriele Parpiglia parla anche di un presunto incidente stradale e di una denuncia. Mostra di più

Belén Rodriguez avrebbe perso il treno per il ritorno in grande stile in tv.

Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl argentina non sarebbe più tra le favorite per la conduzione della nuova edizione dell'«Isola dei Famosi», reality Mediaset che starebbe preparando un restyling completo.

A rilanciare l'indiscrezione è il settimanale «Chi» nella rubrica «C'è Chi dice» firmata da Giuseppe Candela.

Secondo il magazine, il programma dovrebbe cambiare formula, con puntate registrate e una nuova ambientazione nelle Filippine. E proprio in questo contesto, il nome di Belén sarebbe stato accantonato.

Spunta il nome di Selvaggia Lucarelli

Al suo posto prenderebbe quota Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista, reduce dall’esperienza al «Grande Fratello Vip», avrebbe convinto Mediaset grazie al suo stile diretto e pungente.

Sempre secondo «Chi», l’azienda vedrebbe in lei il volto giusto per dare nuova energia al reality.

Per ora non esistono conferme ufficiali, ma l'eventuale esclusione avrebbe colpito duramente Belén. Nella sua newsletter, il giornalista Gabriele Parpiglia racconta che la conduttrice avrebbe reagito molto male alla notizia.

«Lacrime e voglia di mollare tutto», scrive Parpiglia, spiegando che Rodriguez avrebbe scoperto tutto il 23 maggio. Secondo il giornalista, la delusione sarebbe legata sia alla perdita del progetto televisivo sia a un periodo personale complicato.

Le indiscrezioni sull'incidente a Milano

Quanto successo lunedì è legato alla scoperta della possibile perdita del programma?

Ricordiamo che la conduttrice televisiva è stata portata al Policlinico in codice giallo per accertamenti medici dopo che si era reso necessario l'intervento congiunto di carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco presso la sua abitazione di Milano Brera.

L'allarme era scattato poco dopo le 7 quando un vicino di casa ha chiamato i soccorsi dopo aver sentito delle invocazioni di aiuto, proprio da parte di Belen. L'argentina si trovava sola in casa e si era barricata all'interno.

La situazione si è sbloccata solo dopo oltre tre ore di trattative. I pompieri stavano per forzare la porta d'ingresso quando la 41enne ha deciso di aprire personalmente.

Secondo quanto riferito da testimoni, la donna versava in uno stato di evidente alterazione psicofisica al momento del soccorso.

Responsabile di due incidenti?

Come se non bastasse, sempre Parpiglia riferisce di un altro episodio che avrebbe aumentato la pressione emotiva sulla showgirl. Nella newsletter viene citata una fonte secondo cui Rodriguez sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale a Milano.

La testimonianza riportata dal giornalista racconta che l’auto riconducibile a una società della showgirl avrebbe prima urtato un motociclista e poi colpito una vettura ferma allo stop.

Secondo la fonte, Belén sarebbe scesa dall’auto in stato di agitazione per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente. I coinvolti avrebbero raccolto foto e video della scena e successivamente presentato denuncia.

Le accuse citate nella newsletter parlano di omissione di soccorso e fuga del conducente. Al momento, però, non risultano conferme ufficiali da parte della diretta interessata o delle autorità.

Una situazione delicata che, tra indiscrezioni televisive e vicende personali, starebbe mettendo a dura prova la showgirl argentina nelle ultime settimane.