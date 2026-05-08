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Ecco tutte le novità Belen Rodriguez verso la conduzione dell’Isola dei Famosi, con lei un partner segreto

ai-scrape

8.5.2026 - 12:53

La showgirl tornerà nel prime time.
La showgirl tornerà nel prime time.
IMAGO/ZUMA Press Wire

La showgirl argentina sarebbe il volto scelto per il nuovo corso del reality di Canale 5. La firma, però, non è ancora arrivata: sul tavolo c’è l’idea di affiancarle un partner inatteso.

Redazione blue News

08.05.2026, 12:53

08.05.2026, 12:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Belen Rodriguez sarebbe il nome scelto da Mediaset per condurre la prossima edizione de «L'isola dei Famosi», ma la firma non sarebbe ancora arrivata.
  • Il nodo riguarderebbe l’ipotesi di affiancarle un co-conduttore a sorpresa, per gestire un’edizione molto diversa dal passato.
  • Il reality dovrebbe lasciare l’Honduras per trasferirsi nelle Filippine e diventare un programma interamente registrato, senza diretta.
  • La produzione sarebbe pronta a partire a giugno, con messa in onda prevista a metà settembre, ma l’annuncio ufficiale resta ancora in sospeso.
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Belen Rodriguez è pronta a tornare in grande stile su Canale 5. Il suo nome, a Cologno Monzese, sarebbe ormai quello più forte — anzi, l’unico davvero in corsa — per la conduzione della prossima edizione de «L'Isola dei Famosi».

Secondo quanto riportato da «Leggo», la trattativa è entrata nella fase decisiva. Non ci sarebbero perplessità sulla capacità di Belen di reggere il programma.

Dopo 18 anni. Da naufraga a presentatrice: Belen Rodriguez in una nuova veste all'Isola dei Famosi

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Il nodo sarebbe un altro: Mediaset starebbe ragionando su una formula nuova, pensata per darle accanto un secondo volto. Un compagno di viaggio a sorpresa, capace di creare una coppia televisiva forte e imprevedibile.

In onda a settembre

L’idea è chiara: costruire un tandem d’impatto per un’Isola che si annuncia molto diversa da tutte le precedenti. E forse anche più complicata da gestire.

Il tempo, però, stringe. La produzione sarebbe già al lavoro e, sempre secondo «Leggo», il programma dovrebbe approdare nelle Filippine il 5 giugno.

Le registrazioni partirebbero da metà giugno, mentre la messa in onda sarebbe prevista, salvo cambiamenti, per metà settembre.

Addio Honduras, addio diretta

La vera svolta dell’Isola 2026 sarà radicale. Il reality dirà addio all’Honduras e sbarcherà nelle Filippine. Ma non solo: sparirà anche la diretta. Il programma diventerà interamente registrato, con l’obiettivo di cambiare ritmo e linguaggio. Meno pause, meno tempi morti, più racconto. 

Per Belen sarebbe una sfida enorme. Non solo un ritorno in prime time, ma un banco di prova diverso dal solito. Un format registrato richiede presenza, ritmo e capacità di tenere insieme la narrazione puntata dopo puntata.

Ed è proprio per questo che l’ipotesi del partner continua a prendere forza nei corridoi Mediaset.

La domanda, adesso, è una sola: Belen guiderà l’Isola da sola, da regina assoluta delle Filippine, oppure accetterà di dividere la scena con un compagno di conduzione ancora top secret?

La risposta è attesa a breve. L’annuncio, ormai, sembra questione di giorni.

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