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Ecco cos'e successo Belen Rodriguez provoca incidenti e non si ferma, è indagata per omissione di soccorso

SDA

9.6.2026 - 19:41

Belen Rodriguez sarebbe stata coinvolta in due incidenti.
Belen Rodriguez sarebbe stata coinvolta in due incidenti.
IMAGO/ABACAPRESS

La showgirl argentina Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Un'indagine scattata dopo una denuncia della Polizia locale arrivata sul tavolo della pubblico ministero Maria Cristina Ria, che ha aperto il fascicolo.

Keystone-SDA

09.06.2026, 19:41

Nelle scorse settimane, secondo quella denuncia, l'artista sudamericana avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi.

Il primo in via Melzi d'Eril, nei pressi dell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando lesioni lievi a tre occupanti.

Qualche passante l'avrebbe anche fotografata.

Gli episodi dopo il ricovero

Proprio su quei due episodi gli agenti della Polizia locale hanno condotto gli accertamenti e redatto un'informativa con contestuale denuncia, arrivata poi in Procura.

Un periodo non facile, quello dell'artista argentina, indicata come possibile conduttrice del programma «L'isola dei famosi», poi affidato a Selvaggia Lucarelli.

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La notizia sui presunti incidenti era già emersa il 28 maggio scorso. E appena tre giorni prima, lunedì 25, Belen era stata ricoverata al Policlinico di Milano.

La conduttrice argentina era stata soccorsa nella sua abitazione, in seguito alla richiesta di aiuto arrivata al 112 dai suoi vicini di casa, che avevano sentito le grida della donna provenire dall'appartamento.

Accompagnata al Policlinico in codice giallo, e sottoposta agli accertamenti di rito, la soubrette era stata considerata dai sanitari in buone condizioni, tanto da essere dimessa il giorno dopo, il 26 maggio.

Sempre al centro dell'attenzione

Belen non ha mai smesso di stupire, spiazzare e far discutere. L'ultima volta il 27 febbraio, sul palco dell'Ariston, a Sanremo, nelle vesti di ospite speciale, per pronunciare un verso durante l'esibizione di Samurai Jay sulle note della canzone «Ossessione».

In quel frangente, la showgirl si attirò diverse critiche per aver pronunciato quell'unico verso («Stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento») in playback.

A fine ottobre dello scorso anno aveva fatto molto discutere anche il suo intervento a Belve, su Rai2. Intervistata da Francesca Fagnani, l'artista aveva confessato il suo «difetto più sgradevole»: «Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte 'la sudamericana'... I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!» aveva ammesso divertita Belen, spiegando che «in Argentina le cose si risolvono così!».

E alla domanda di Fagnani su eventuali abusi di «sostanze», Belen aveva risposto: «Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall'eroina. La droga l'ho provata, ma non ho mai esagerato».

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