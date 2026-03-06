  1. Clienti privati
Esame di lingua Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»

fon

6.3.2026

Belen Rodriguez a «Che Tempo Che Fa».
Belen Rodriguez a «Che Tempo Che Fa».
IMAGO/ZUMA Press

Belen Rodriguez, tornata sotto i riflettori dopo Sanremo e l'ospitata a «Che tempo che fa», è vicina a ottenere la cittadinanza italiana dopo vent'anni di vita nel Paese.

Redazione blue News

06.03.2026, 19:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante l’intervista con Fabio Fazio, Belen ha raccontato che dopo vent’anni in Italia non ha ancora ottenuto la cittadinanza, scherzando sul fatto di non essere stata «furba» con il matrimonio con Stefano De Martino.
  • La showgirl possiede già i requisiti necessari per la cittadinanza, tra cui la residenza di lunga durata e un reddito dimostrabile.
  • Secondo il settimanale «Chi», l’esame di lingua italiana necessario per completare la procedura sarebbe stato fissato per l’inizio di aprile 2026 in un istituto di Milano.
Mostra di più

Dopo l'apparizione sul palco del Festival di Sanremo insieme a Samurai Jay e la recente ospitata a «Che tempo che fa», Belen Rodriguez è tornata sotto i riflettori. Non solo per l'accessorio appariscente - la giarrettiera di cristallo mostrata all'Ariston - ma anche per una novità personale che potrebbe arrivare presto.

Durante l'intervista con Fabio Fazio, la showgirl argentina ha infatti raccontato di essere vicina a ottenere la cittadinanza italiana. «Sono passati vent'anni e non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date?», ha scherzato in studio. «Mi piacerebbe portare mio figlio in America».

Rodriguez ha poi ricordato anche il suo matrimonio con Stefano De Martino, celebrato nel 2013 e concluso con il divorzio nel 2017. «Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba», ha aggiunto.

Dal punto di vista dei requisiti, la modella avrebbe già tutto il necessario per ottenere il passaporto italiano: vive nel Paese da oltre dieci anni e dispone di un reddito dimostrabile.

Secondo quanto rivelato dal settimanale «Chi», resta soltanto l'ultimo passaggio formale: l'esame di lingua italiana. La prova, sempre secondo il magazine, sarebbe già stata programmata per l'inizio di aprile 2026 e dovrebbe svolgersi in un istituto di Milano.

