Anche Belen Rodriguez è costretta a fare i conti con gli anni che passano.

La showgirl argentina, che ha puntato tutto sul suo sex appeal nel corso della carriera, ora fa marcia indietro.

Anche Belen Rodriguez è costretta a fare i conti con gli anni che passano. E dopo aver trascorso gli ultimi 20 anni a scommettere tutto sul fisico da sex bomb, ora cambia le carte in gioco e punta il dito contro gli uomini.

«Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile. Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni», ha detto nell’intervista pubblicata sul settimane «Chi».

«Se non hai più il c**o sodo non funzioni»

«E, soprattutto – ha aggiunto – in un Paese maschilista, se non hai più il cu*o sodo non funzioni e prendono una più giovane (…) Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: «Non sei felice», «Hai gli occhi tristi» e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste».

Per Belen la salute mentale veniva prima della carriera.

«Ho lasciato (la tv, ndr) perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando».

