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Ma non è tutto... Belen Rodriguez si barrica in casa e intervengono polizia, ambulanza e pompieri

ai-scrape

26.5.2026 - 08:41

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez
archivio IMAGO/ZUMA Press

Le forze dell'ordine hanno forzato la porta del suo appartamento in zona Brera dopo lunghe trattative. La polizia locale indaga inoltre su due tamponamenti avvenuti nel fine settimana che potrebbero coinvolgere la nota conduttrice televisiva.

Igor Sertori

26.05.2026, 08:41

26.05.2026, 08:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Vicini di casa hanno avvertito il 112 dopo aver sentito delle grida provenire dall'appartamento di Belén Rodriguez.
  • Polizia, vigili del fuoco e ambulanza sono arrivati nell'elegante quartiere di Brera, a Milano, dove hanno trovato sbarrata la porta della modella argentina.
  • Dopo ore di trattative la 41enne ha aperto, mostrandosi in evidente alterazione psicofisica. È stata portata in ospedale per degli accertamenti.
  • La Rodriguez non è nuova a episodi di ansia, che la stessa non nega.
  • La polizia locale sta conducendo anche degli accertamenti su due episodi viabilistici avvenuti sabato pomeriggio, dove potrebbe essere coinvolta la stessa conduttrice televisiva.
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Lunedì mattina il centro di Milano è stato teatro di un intervento di soccorso che ha coinvolto Belén Rodriguez, come riporta tra gli altri «milanotoday».

La conduttrice televisiva è stata portata al Policlinico in codice giallo per accertamenti medici. L'episodio ha richiesto l'intervento congiunto di carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco nell'elegante quartiere di Brera.

La situazione si è sbloccata solo dopo oltre tre ore di trattative. I pompieri stavano per forzare la porta d'ingresso quando la 41enne ha deciso di aprire personalmente.

Secondo quanto riferito da testimoni, la donna versava in uno stato di evidente alterazione psicofisica al momento del soccorso.

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Un vicino di casa ha telefonato al 112

L'allarme è scattato poco dopo le 7. Un vicino di casa ha telefonato al 112 dopo aver sentito delle grida provenire dal cortile interno del condominio.

Dalla finestra del bagno al quinto piano arrivavano invocazioni di aiuto chiaramente udibili. I residenti hanno subito associato quelle urla all'appartamento della modella argentina.

Sul posto sono arrivate due volanti della polizia, un'ambulanza e i vigili del fuoco. La strada a senso unico è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni.

La conduttrice si trovava sola in casa e si era barricata all'interno.

Difficoltà già emerse in passato

La fragilità della showgirl era già nota al pubblico. Nel novembre 2025 alcune apparizioni avevano acceso la preoccupazione dei fan. La stessa Rodriguez aveva poi confermato le sue difficoltà attraverso un video pubblicato su Instagram.

Secondo alcune indiscrezioni, il momento di crisi sarebbe legato anche a delusioni professionali. La conduttrice avrebbe ricevuto un rifiuto per la conduzione dell'Isola dei famosi.

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«Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l'altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro», aveva dichiarato in quell'occasione.

Indagini su due incidenti stradali

Parallelamente all'intervento medico, la polizia locale sta conducendo accertamenti su due episodi viabilistici avvenuti sabato pomeriggio.

Intorno alle 19.30 un grosso SUV Land Rover Defender sarebbe stato coinvolto in due tamponamenti a distanza di circa due chilometri l'uno dall'altro.

Il primo episodio si è verificato in via Melzi d'Eril nei pressi dell'Arco della Pace. Il fuoristrada avrebbe urtato un'auto distruggendone lo specchietto e poi sarebbe fuggito senza fermarsi.

Il secondo incidente è avvenuto in via San Marco. Qui il veicolo avrebbe colpito violentemente uno scooter e tre auto parcheggiate prima di allontanarsi definitivamente. Non si sono registrati feriti in nessuno dei due episodi.

Due testimoni hanno dichiarato agli agenti di aver riconosciuto Belén Rodriguez alla guida del veicolo. Alcuni avrebbero anche scattato delle fotografie per documentare l'accaduto.

Sempre secondo «milanotoday» il SUV risulta intestato a una società e gli investigatori stanno verificando chi lo utilizzasse in quel momento.

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