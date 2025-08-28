Belen Rodriguez

La showgirl ricorda con gratitudine l'inizio della sua carriera a L'Isola dei Famosi: «Mi disse: "Ti porto con me". E lo fece davvero».

Covermedia Covermedia

Belen Rodriguez ricorda con gratitudine l'inizio della sua carriera, grazie a Simona Ventura. Intervistata da «Chi» per il 30° anniversario del settimanale, la showgirl ha raccontato: «Quando mi vide, prima ancora che fossi fidanzata (con Marco Borriello), mi disse: "Ti porto con me"... Ed è stata di parola».

Un riconoscimento affettuoso che Belen ha voluto condividere con i lettori, raccontando anche il suo difficile rapporto con il pettegolezzo: «Non sempre l'ho amato... Capisco il desiderio della gente di sapere, ma ci sono stati momenti in cui avrei voluto solo essere lasciata in pace».

«Il gossip è una macchina che non si ferma», ha aggiunto, ammettendo però di averci costruito parte della sua carriera: «Dai rotocalchi ho avuto tanto e ho dato tanto. Le cose più importanti e dolorose della mia vita le ho vissute con voi».

Ora, però, è tempo di leggerezza: «Ho rinunciato a tante cene per non essere fraintesa... ma ora sto bene, sono felice, mi diverto. E lo vedete».