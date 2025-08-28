  1. Clienti privati
Intervista Belen Rodriguez: «Simona Ventura mi ha cambiato la vita»

Covermedia

28.8.2025 - 16:30

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez

La showgirl ricorda con gratitudine l'inizio della sua carriera a L'Isola dei Famosi: «Mi disse: "Ti porto con me". E lo fece davvero».

Covermedia

28.08.2025, 16:30

28.08.2025, 17:03

Belen Rodriguez ricorda con gratitudine l'inizio della sua carriera, grazie a Simona Ventura. Intervistata da «Chi» per il 30° anniversario del settimanale, la showgirl ha raccontato: «Quando mi vide, prima ancora che fossi fidanzata (con Marco Borriello), mi disse: "Ti porto con me"... Ed è stata di parola».

Un riconoscimento affettuoso che Belen ha voluto condividere con i lettori, raccontando anche il suo difficile rapporto con il pettegolezzo: «Non sempre l'ho amato... Capisco il desiderio della gente di sapere, ma ci sono stati momenti in cui avrei voluto solo essere lasciata in pace».

«Il gossip è una macchina che non si ferma», ha aggiunto, ammettendo però di averci costruito parte della sua carriera: «Dai rotocalchi ho avuto tanto e ho dato tanto. Le cose più importanti e dolorose della mia vita le ho vissute con voi».

Ora, però, è tempo di leggerezza: «Ho rinunciato a tante cene per non essere fraintesa... ma ora sto bene, sono felice, mi diverto. E lo vedete».

