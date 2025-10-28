La showgirl argentina Belen Rodriguez con la giornalista italiana Francesca Fagnani nel suo programma «Belve». IMAGO/Avalon.red

Durante la sua partecipazione a «Belve», Belen Rodriguez ha condiviso dettagli sul suo passato difficile, sulla fine della relazione con Stefano De Martino e ha smentito le ultime indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Hai fretta? blue News riassume per te Belen Rodriguez è stata la prima ospite di «Belve», il programma televisivo in onda su Rai 2 di Francesca Fagnani.

Parlando di un «periodo complesso» della sua vita, la showgirl ha ammesso di aver avuto un problema con le benzodiazepine.

Riferendosi alla relazione con Stefano De Martino l'argentina ha descritto un amore tossico.

Belen ha anche smentito le voci su una sua possibile relazione con il chirurgo Kemal Alagol: «Continuo a essere single». Mostra di più

Belen Rodriguez ha partecipato come ospite alla prima puntata della nuova stagione di «Belve», il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

Durante l'intervista, come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», la showgirl ha detto che nel corso della sua carriera non le è stato permesso di parlare: «Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro».

La conversazione si è poi spostata velocemente sulla sua vita personale. La giornalista ha ricordato una recente dichiarazione dell'argentina in cui affermava di voler chiudere con gli uomini e diventare lesbica.

«Ho avuto esperienze – ha ammesso Belen – però mi piace il manzo».

«Il problema lo avevo con le benzodiazepine»

Affrontando argomenti più seri, la showgirl ha parlato del suo «periodo complesso», durante il quale è stata ricoverata in una clinica per curarsi. Sebbene non abbia abusato di sostanze, ha avuto problemi con le benzodiazepine.

«Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato», ha chiarito.

In un momento più leggero dell'intervista, Belen ha confessato di essere aggressiva e manesca: «Quando mi parte la sudamericana... I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!».

Ma ha assicurato che nessuno si è mai fatto seriamente male.

«Continuo a essere single»

E proprio sulla relazione con Stefano De Martino, l'argentina ha spiegato che sul finire il loro amore era diventato tossico: «Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico».

Ma ha aggiunto che ora «non c’è sofferenza (...), non c’è rabbia».

Belen ha anche svelato che l'amore più importante della sua vita è stato con Marco Borriello: «Ci siamo amati in ugual modo».

Infine la showgirl ha confermato di essere ancora single, ma ha scherzato dicendo che: «Abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stato a metà agosto».

Belen sembra così smentire le voci su una sua possibile relazione con il chirurgo Kemal Alagol, con cui è stata avvistata in diverse occasioni.