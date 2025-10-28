A «Belve»Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»
28.10.2025 - 17:22
Durante la sua partecipazione a «Belve», Belen Rodriguez ha condiviso dettagli sul suo passato difficile, sulla fine della relazione con Stefano De Martino e ha smentito le ultime indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.
Belen Rodriguez ha partecipato come ospite alla prima puntata della nuova stagione di «Belve», il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.
Durante l'intervista, come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», la showgirl ha detto che nel corso della sua carriera non le è stato permesso di parlare: «Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, se continua così, finita la bellezza, finito il lavoro».
La conversazione si è poi spostata velocemente sulla sua vita personale. La giornalista ha ricordato una recente dichiarazione dell'argentina in cui affermava di voler chiudere con gli uomini e diventare lesbica.
«Ho avuto esperienze – ha ammesso Belen – però mi piace il manzo».
«Il problema lo avevo con le benzodiazepine»
Affrontando argomenti più seri, la showgirl ha parlato del suo «periodo complesso», durante il quale è stata ricoverata in una clinica per curarsi. Sebbene non abbia abusato di sostanze, ha avuto problemi con le benzodiazepine.
«Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato», ha chiarito.
In un momento più leggero dell'intervista, Belen ha confessato di essere aggressiva e manesca: «Quando mi parte la sudamericana... I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!».
Ma ha assicurato che nessuno si è mai fatto seriamente male.
«Continuo a essere single»
E proprio sulla relazione con Stefano De Martino, l'argentina ha spiegato che sul finire il loro amore era diventato tossico: «Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico».
Ma ha aggiunto che ora «non c’è sofferenza (...), non c’è rabbia».
Belen ha anche svelato che l'amore più importante della sua vita è stato con Marco Borriello: «Ci siamo amati in ugual modo».
Infine la showgirl ha confermato di essere ancora single, ma ha scherzato dicendo che: «Abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stato a metà agosto».
Belen sembra così smentire le voci su una sua possibile relazione con il chirurgo Kemal Alagol, con cui è stata avvistata in diverse occasioni.