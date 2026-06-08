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Ritorno al relax Belen Rodriguez torna a mostrarsi in pubblico dopo il ricovero: ecco come sta

fon

8.6.2026

Belen Rodriguez.
Belen Rodriguez.
Imago

Dopo il ricovero al Policlinico di Milano e i giorni di apprensione per il suo stato di salute, Belen Rodriguez torna a mostrarsi in pubblico. La showgirl argentina ha trascorso una giornata di relax all'El Porteño Golden Cup, circondata dalla famiglia e dagli amici più stretti.

Nicolò Forni

08.06.2026, 10:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo il recente ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez è tornata sui social e si è mostrata in pubblico con un atteggiamento sereno e rilassato.
  • La showgirl ha trascorso una giornata all'El Porteño Golden Cup insieme alla famiglia, con la sorella Cecilia particolarmente presente al suo fianco.
  • L'uscita arriva mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda dell'investimento avvenuto nelle scorse settimane a Milano, che potrebbe avere conseguenze giudiziarie.
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Dopo i giorni di preoccupazione legati al ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato un po' di serenità.

La showgirl argentina è tornata attiva sui social e nel fine settimana si è concessa un'uscita pubblica in compagnia della famiglia.

Secondo quanto riportato da diversi media italiani, Rodriguez era stata soccorsa nella sua abitazione milanese e trasportata in ospedale in stato confusionale.

Negli ultimi giorni, però, le sue apparizioni lasciano intendere un graduale ritorno alla normalità.

Una giornata con la famiglia

A starle vicino in questo periodo sarebbe stata soprattutto la sorella Cecilia Rodriguez, che non le ha fatto mancare il proprio sostegno. Stando a «Leggo», per staccare dalla routine e dalle recenti difficoltà, Belen ha scelto di trascorrere alcune ore all'El Porteño Golden Cup, manifestazione dedicata al polo ospitata in un esclusivo club alle porte di Milano.

Tra sole, sport e gastronomia argentina, la conduttrice si è mostrata sorridente e rilassata, partecipando agli eventi organizzati a margine del torneo.

Il pranzo esclusivo della manifestazione

Nel corso della giornata, Rodriguez ha preso parte anche alla cosiddetta Mesa Infinita, il tradizionale pranzo di gala riservato agli ospiti dell'El Porteño Golden Cup.

L'evento celebra la cultura argentina attraverso una lunga tavolata all'aperto e una proposta gastronomica incentrata sulla classica parrilla.

Per l'occasione, la showgirl ha sfoggiato un look estivo caratterizzato da un ampio cappello, scelto per proteggersi dal sole durante la permanenza all'aperto.

Restano aperte altre questioni

L'uscita pubblica arriva mentre il suo nome continua a comparire nelle cronache anche per una vicenda avvenuta a Milano nelle scorse settimane.

Come riportato dalla stampa italiana, la Procura starebbe valutando gli sviluppi dell'episodio che la vede coinvolta dopo un investimento stradale, sul quale sono in corso accertamenti.

Nel frattempo, le immagini condivise durante l'evento raccontano una Belen sorridente e circondata dagli affetti più cari, segnale di un momento più sereno dopo i recenti problemi di salute.

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