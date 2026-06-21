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Dopo il periodo buio Novità televisive per Belen Rodriguez: arriva l'annuncio di Elisabetta Canalis

Covermedia

21.6.2026 - 13:00

Belen Rodriguez.
Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez torna nel cast fisso di «Tú Sí Que Vales». L'annuncio è arrivato da parte della new entry dello show Elisabetta Canalis.

Covermedia

21.06.2026, 13:00

21.06.2026, 13:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Elisabetta Canalis annuncia che Belen Rodriguez torna nel cast fisso di «Tú Sí Que Vales». 
  • Le nuove puntate andranno in onda su Canale 5 in autunno.
  • Belen ha avuto un periodo difficile, segnato da problemi di salute mentale e un ricovero al Policlinico di Milano.
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«Ladies and gentlemen, la bellissima, strepitosa e – lasciatemelo dire – fighissima Belen Rodriguez», ha detto l'ex velina nell'accogliere Belen nello studio dello show, come anticipato dal video pubblicato sui profili social della trasmissione.

Le registrazioni delle nuove puntate di «Tú Sí Que Vales», che andranno in onda su Canale 5 in autunno, si stanno svolgendo in queste settimane.

Belen ed Elisabetta hanno già lavorato insieme a Sanremo, affiancando Gianni Morandi nella conduzione del festival nel 2011.

Belen sarebbe dovuta tornare in tv con la conduzione de «L'Isola dei Famosi», poi affidata a Selvaggia Lucarelli.

Periodo difficile per Belen

La 41enne torna nel programma dopo 4 anni di assenza e un periodo particolarmente difficile, segnato da problemi di salute mentale.

A maggio, la showgirl è stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo un intervento delle forze dell'ordine, che l'avrebbero trovata in forte stato di agitazione.

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