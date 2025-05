Belen Rodriguez

La soubrette argentina Belen Rodriguez torna a infiammare le pagine del gossip.

Belen Rodriguez sarebbe tornata tra le braccia del suo ex fidanzato Angelo Edoardo Galvano, l'ingegnere mollato lo scorso settembre.

Nell'ultimo periodo la coppia è stata pizzicata più volte insieme dai paparazzi. Tra i due sembra essere riesplosa la passione e il settimanale «Diva e Donna» li ha fotografati insieme per Milano.

Con loro anche la figlia di Belen, Luna Marì che la conduttrice ha avuto dal suo ex Antonino Spinalbese (impegnato ora come concorrente di «The Couple» di Ilary Blasi).

Dopo la separazione da Stefano De Martino, la Rodriguez ha mantenuto un profilo basso, non parlando troppo della sua vita privata.

La showgirl avrebbe litigato con la sorella

E per questo non ha ancora commentato le voci circa una presunta lite con la sorella Cecilia Rodriguez: le due non si rivolgerebbero più la parola da settimane.

Le Rodriguez starebbero attraversando un momento complicato, prova ne è che hanno trascorso le feste di Pasqua separate. Cecilia in Toscana con i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez e forse anche il fratello Jeremias, Belen invece è stata con i figli (e forse con Angelo Edoardo Galvano).

Pare che dietro la rottura tra Belen e Cecilia ci sia Ignazio Moser. La showgirl avrebbe espresso qualche dubbio sul cognato, lasciando intendere che ci siano stati comportamenti da parte di lui poco chiari o comunque discutibili. E Cecilia non l'avrebbe presa bene...