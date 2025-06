Belen Rodriguez riflette sulla sua depressione e svela perché mai andrebbe su «Onlyfans»

Belen Rodriguez Imago

In un'intervista a «Chi», Belen Rodriguez condivide dettagli sulla sua salute, il legame con la sorella Cecilia e il suo punto di vista su Stefano De Martino.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Belen Rodriguez ha parlato dei sui problemi di salute, anche causati da una vita non sempre facile e dalla «fama stressante».

Nonostante l'ultimo litigio con la sorella Cecilia, la conduttrice dice che il loro rapporto è solido.

A proposito dell'ex marito Stefano De Martino gli riconosce talento e capacità.

Opinioni anche su figure pubbliche, come Elodie: «L’unica responsabilità di un cantante è quella di fare una bella musica, perché siamo stufi di musica inutile». Mostra di più

Dopo un periodo di silenzio, Belen Rodriguez ha deciso di aprirsi in un'intervista a «Chi», rivelando aspetti intimi della sua vita personale e professionale.

La conduttrice ha parlato dei problemi di salute che l'hanno costretta a lasciare temporaneamente la televisione e del suo rapporto con la sorella Cecilia.

Ha anche condiviso le sue riflessioni su Stefano De Martino e altre figure pubbliche come Diletta Leotta, Elodie e Chiara Ferragni.

Un'estate di rinascita

Belen ha descritto la sua estate come quella di una madre che finalmente può godersi una vacanza al mare con i figli. Dopo un anno difficile a causa della salute, ha scelto la Sardegna come destinazione per ritrovare serenità.

Ha sottolineato come il tempo e le esperienze l'abbiano cambiata, portandola a fare scelte più ponderate.

«Gli anni passano, uno cresce. Sicuramente non vedrete la Belen dei vent’anni», ha confidato sempre al magazine Chi.

La lotta contro la depressione

La conduttrice ha affrontato il tema della depressione, una malattia che ha influenzato profondamente la sua vita. Ha parlato della necessità di prendersi una pausa per la propria salute mentale e del ritorno in televisione con una nuova energia.

«Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi».

Belen ha riflettuto su come queste esperienze difficili l'abbiano resa più consapevole e attenta nelle sue decisioni.

Rapporti familiari e personali, come va con la sorella Cecilia?

Belen ha chiarito il suo rapporto con la sorella Cecilia, sottolineando che, nonostante le incomprensioni, il legame tra loro rimane forte.

«Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre».

Ha espresso gioia per la gravidanza di Cecilia e l'attesa di una nuova nipote.

Inoltre, ha parlato della sua attuale vita da single, spiegando la sua scelta di castità e il tipo di uomo che potrebbe conquistarla.

Riflessioni su Stefano De Martino

Parlando di Stefano De Martino, la nativa di Buenos Aires, ha riconosciuto il suo talento e la sua capacità di emergere nel mondo dello spettacolo.

Ha riflettuto su come ognuno debba decidere cosa sacrificare per raggiungere i propri obiettivi, riconoscendo il successo dell'ex nonostante le critiche.

Opinioni su figure pubbliche

Belen ha espresso le sue opinioni su Diletta Leotta, Elodie e Chiara Ferragni, discutendo delle sfide e delle responsabilità che derivano dalla loro visibilità pubblica.

Ha sottolineato l'importanza della coerenza e dell'autenticità, sia nella vita personale che professionale.

A proposito della cantante italiana, ha detto che oggi sembra diventato un cliché, il fatto che i cantanti si debbano impegnare a lanciare dei messaggi politici.

«Non so chi abbia deciso di dare loro questa responsabilità. Secondo me l’unica responsabilità di un cantante è quella di fare una bella musica, perché siamo stufi di musica inutile».

Vendere parti del proprio corpo é «raccapricciante»

Alla domanda se mai andrebbe su siti come Onlyfans - piattaforma di contenuti «intimi» per abbonati - la 40enne risponde senza troppi giri di parole: «Lo trovo raccapricciante. Capisco che sia un metodo per guadagnare, i soldi fanno comodo. Ma sono contraria a dire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi».

Per lei vendere parti del proprio corpo è un meccanismo che non andrebbe fomentato.