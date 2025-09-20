  1. Clienti privati
«Mi dispiace se sparisco sempre» Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

ai-scrape

20.9.2025 - 14:20

La modella condivide immagini dalla sua stanza d'ospedale, mostrando il suo volto segnato dalla malattia. La sorella Gigi le esprime affetto e incoraggiamento: «Ti amo! Spero che presto tu possa sentirti forte e bene come meriti!».

Antonio Fontana

20.09.2025, 14:20

20.09.2025, 14:25

Come riportato da «Oggi», Bella Hadid ha informato i suoi fan del suo ricovero ospedaliero attraverso i social media, condividendo immagini dalla sua stanza.

«Mi dispiace se sparisco sempre, vi amo ragazzi», ha scritto la modella, mostrando il suo volto arrossato e le cannule al collo.

L'infezione contro cui combatte

La malattia di Lyme, che Bella combatte dal 2012, è un'infezione trasmessa dalle zecche che può causare gravi problemi neurologici e cardiaci.

Le immagini la ritraggono mentre sorseggia tristemente un caffè vicino all’ascensore.

La sorella maggiore Gigi è stata tra le prime a rispondere al post di Bella, esprimendo il suo amore e il desiderio che si riprenda presto.

Anche la madre Yolanda ha mostrato il suo supporto, definendo Bella una «guerriera contro la Lyme».

Numerosi messaggi di affetto sono arrivati dai follower.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

