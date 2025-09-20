La modella condivide immagini dalla sua stanza d'ospedale, mostrando il suo volto segnato dalla malattia. La sorella Gigi le esprime affetto e incoraggiamento: «Ti amo! Spero che presto tu possa sentirti forte e bene come meriti!».
Come riportato da «Oggi», Bella Hadid ha informato i suoi fan del suo ricovero ospedaliero attraverso i social media, condividendo immagini dalla sua stanza.
«Mi dispiace se sparisco sempre, vi amo ragazzi», ha scritto la modella, mostrando il suo volto arrossato e le cannule al collo.
L'infezione contro cui combatte
La malattia di Lyme, che Bella combatte dal 2012, è un'infezione trasmessa dalle zecche che può causare gravi problemi neurologici e cardiaci.
Le immagini la ritraggono mentre sorseggia tristemente un caffè vicino all’ascensore.
La sorella maggiore Gigi è stata tra le prime a rispondere al post di Bella, esprimendo il suo amore e il desiderio che si riprenda presto.
Anche la madre Yolanda ha mostrato il suo supporto, definendo Bella una «guerriera contro la Lyme».
Numerosi messaggi di affetto sono arrivati dai follower.
