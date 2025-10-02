  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Ecco chi è la prima ospite ufficiale di «Belve» 2025

Covermedia

2.10.2025 - 13:00

La conduttrice e giornalista Francesca Fagnani.
La conduttrice e giornalista Francesca Fagnani.
IMAGO/Matteo Gribaudi

È la showgirl argentina Belen Rodrizuez ad aprire la nuova stagione del talk show di Francesca Fagnani «Belve» su Rai2 dopo anni di inviti rifiutati.

Covermedia

02.10.2025, 13:00

02.10.2025, 13:16

Belen Rodriguez sarà la prima ospite ufficiale della nuova edizione di «Belve», al via a fine ottobre 2025 su Rai2. La conferma arriva dalla newsletter Celebrity Watch di «Vanity Fair», rilanciata da più testate.

Secondo quanto rivelato, la showgirl argentina ha accettato l'invito di Francesca Fagnani dopo un lungo corteggiamento, durato diverse stagioni. In passato Rodriguez aveva respinto l'ipotesi di partecipazione, pur riconoscendo l'originalità del programma

«Belve è molto originale e pieno di pepe», aveva dichiarato, aggiungendo che, se fosse stata al posto della conduttrice, sarebbe stata «più comprensiva».

Una svolta per il talk show

L'arrivo di Belen rappresenta una svolta per il talk di Rai2, che negli anni ha ospitato personalità di spicco della politica, dello spettacolo e della cronaca. L'obiettivo, come spiegato dalla stessa Fagnani, resta chiaro: «Un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata».

Per l'edizione 2025 circolano anche altri nomi di potenziali ospiti, tra cui Barbara d'Urso e Rocío Muñoz Morales, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La puntata con Belen segnerà l'apertura di una stagione che si preannuncia ricca di confronti diretti e senza filtri, cifra stilistica che ha reso «Belve» uno dei programmi più discussi della Rai.

I più letti

Migros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto
Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
È morto Bambi, il cervo adottato (contro la legge) da un contadino in Valmalenco
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
L'aumento dei premi di cassa malati è stato più forte di quanto annunciato

Di più su «Belve»

A «Belve». Fagnani punta in alto: tra i nomi attesi quelli di Barbara d'Urso e Rocio Muñoz Morales

A «Belve»Fagnani punta in alto: tra i nomi attesi quelli di Barbara d'Urso e Rocio Muñoz Morales

TV. «Belve Crime» si ferma a una sola puntata, Fagnani: «Non era prevista una serie»

TV«Belve Crime» si ferma a una sola puntata, Fagnani: «Non era prevista una serie»

TV. Francesca Fagnani rinnova per altri due anni in Rai e «Belve» raddoppia

TVFrancesca Fagnani rinnova per altri due anni in Rai e «Belve» raddoppia

Altre notizie

Zurich Film Festival. Hildur Guðnadóttir: «La buona musica respira con il film»

Zurich Film FestivalHildur Guðnadóttir: «La buona musica respira con il film»

Chiede aiuto alla Meloni. Elisa in lacrime: «Adesso che han bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti»

Chiede aiuto alla MeloniElisa in lacrime: «Adesso che han bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti»

TV. Elisa Isoardi debutta con «Bar Centrale» su Rai1

TVElisa Isoardi debutta con «Bar Centrale» su Rai1