È la showgirl argentina Belen Rodrizuez ad aprire la nuova stagione del talk show di Francesca Fagnani «Belve» su Rai2 dopo anni di inviti rifiutati.

Belen Rodriguez sarà la prima ospite ufficiale della nuova edizione di «Belve», al via a fine ottobre 2025 su Rai2. La conferma arriva dalla newsletter Celebrity Watch di «Vanity Fair», rilanciata da più testate.

Secondo quanto rivelato, la showgirl argentina ha accettato l'invito di Francesca Fagnani dopo un lungo corteggiamento, durato diverse stagioni. In passato Rodriguez aveva respinto l'ipotesi di partecipazione, pur riconoscendo l'originalità del programma

«Belve è molto originale e pieno di pepe», aveva dichiarato, aggiungendo che, se fosse stata al posto della conduttrice, sarebbe stata «più comprensiva».

Una svolta per il talk show

L'arrivo di Belen rappresenta una svolta per il talk di Rai2, che negli anni ha ospitato personalità di spicco della politica, dello spettacolo e della cronaca. L'obiettivo, come spiegato dalla stessa Fagnani, resta chiaro: «Un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata».

Per l'edizione 2025 circolano anche altri nomi di potenziali ospiti, tra cui Barbara d'Urso e Rocío Muñoz Morales, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

La puntata con Belen segnerà l'apertura di una stagione che si preannuncia ricca di confronti diretti e senza filtri, cifra stilistica che ha reso «Belve» uno dei programmi più discussi della Rai.