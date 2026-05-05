Francesca Fagnani

La giornalista riporta in prima serata lo spin-off true crime di «Belve»: debutto il 5 maggio con tre protagonisti legati a casi di cronaca nera.

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Torna su Rai 2 «Belve Crime», il confronto diretto firmato Francesca Fagnani, che martedì 5 maggio debutta in prima serata con il ritorno dello spin-off dedicato alla cronaca nera.

Al centro della prima puntata, le testimonianze di Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, protagonisti di vicende giudiziarie che hanno segnato l'opinione pubblica.

Il format resta fedele alla struttura di «Belve»: un faccia a faccia serrato, costruito su domande dirette e senza concessioni. Cambia però il perimetro narrativo.

Se il programma madre si è imposto negli anni come spazio di racconto per personaggi dello spettacolo e della politica, «Belve Crime» sposta l'attenzione su chi ha attraversato il crimine, portando in primo piano responsabilità e memoria.

Le storie sono introdotte da Elisa De Marco, conosciuta online come Elisa True Crime, creator e divulgatrice attiva nella ricostruzione di casi di cronaca nera.

Il suo intervento apre ogni intervista con una sintesi dei fatti, fornendo contesto prima del confronto.

È qui la novità del format: il racconto viene incanalato fin dall'inizio su coordinate definite, rendendo il faccia a faccia meno narrativo e più ancorato alle vicende giudiziarie.

Le domande della conduttrice si misurano così direttamente con i fatti.

Nato nel 2018 e approdato su Rai 2 nel 2021, «Belve» ha costruito la propria identità su un confronto televisivo riconoscibile per il suo stile diretto.

Con «Belve Crime», quel modello si misura ora con un terreno più delicato, dove il racconto si confronta direttamente con i fatti.