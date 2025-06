Francesca Fagnani

Nessuna sospensione o slittamento, «Belve Crime» si ferma ad una sola puntata perché, come chiarisce la conduttrice Francesca Fagnani, «non era prevista una serie».

Covermedia Covermedia

«Non era prevista una serie, lo abbiamo detto dall'inizio». Parola di Francesca Fagnani.

Questo per mettere nero su bianco che, per il momento, non ci sarà nessuna seconda puntata per «Belve Crime». Dopo il debutto del 10 giugno su Rai 2, lo spin-off true crime condotto dalla giornalista si ferma lì.

A chiarirlo, tra polemiche e supposizioni, è stata la stessa Fagnani: «Non era prevista una serie, lo abbiamo detto dall'inizio», ha dichiarato in risposta alle voci su una possibile sospensione o slittamento dovuto alla partita Italia-Spagna Under 21 prevista per il 17 giugno.

Lo speciale, incentrato sul caso Bossetti e arricchito da interviste a Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione, aveva raccolto buoni ascolti al debutto, superando il 12% di share.

Una singola puntata per lanciare il format

Ma l'intenzione, confermata anche dal comunicato ufficiale della Rai, era quella di testare il format con un singolo appuntamento, non di lanciare una serie settimanale.

Tuttavia, nonostante la formula evento, «Belve Crime» tornerà nella prossima stagione.

Secondo «Adnkronos» e «Fanpage», la Fagnani ha firmato un contratto biennale con Rai, che include sia «Belve» sia «Belve Crime», con un aumento delle puntate previsto per il 2026.

La conferma ufficiale arriverà il 27 giugno, con la presentazione dei palinsesti Rai.