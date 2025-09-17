A «Belve»Fagnani punta in alto: tra i nomi attesi quelli di Barbara d'Urso e Rocio Muñoz Morales
Covermedia
17.9.2025 - 16:30
La nuova stagione in onda in autunno su Rai 2.
Covermedia
17.09.2025, 16:30
17.09.2025, 16:36
Covermedia
Francesca Fagnani prepara il ritorno di «Belve» e già circolano indiscrezioni sui possibili ospiti. Spiccano i nomi di Barbara d'Urso e Rocio Muñoz Morales, considerati due «colpacci» per l'apertura della nuova stagione.
Secondo Gabriele Parpiglia, l'approdo di Carmelita in Rai rende finalmente possibile l'intervista con Fagnani, finora bloccata da un «patto anti-d'Urso».
Per Rocio Muñoz Morales, invece, l'interesse nasce dalla recente esposizione mediatica: «Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano la versione di Rocio», spiegano le indiscrezioni.
Fagnani non nasconde la delicatezza della scelta: «L'ospite sbagliato è una puntata sbagliata», ha ricordato ai palinsesti Rai, sottolineando l'importanza di figure «identitarie rispetto al titolo».
Stagione al via in autunno
La nuova stagione di «Belve» è ufficialmente attesa in autunno su Rai 2, con una programmazione in prima serata che dovrebbe seguire lo schema delle cinque puntate inedite, più una speciale di «Belve Crime» dedicata alla cronaca nera.
Se confermati, gli arrivi della d'Urso e la Morales renderebbero la nuova edizione di «Belve» una delle più attese, con interviste pronte a generare dibattito.