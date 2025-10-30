Talk di Rai 2«Belve» si rinnova: Fagnani apre ai non famosi e accoglie Maria De Filippi
30.10.2025 - 11:00
Il talk di Rai 2 apre i casting a persone comuni, mentre la conduttrice si confronta con Maria De Filippi in un'inedita inversione di ruoli.
Francesca Fagnani apre una nuova fase per «Belve». Il talk di Rai 2, celebre per le interviste dirette e senza filtri, apre i casting anche a persone comuni: chi ritiene di avere «qualcosa da dire» potrà candidarsi tramite il sito ufficiale del programma.
L’obiettivo è ampliare il racconto televisivo, includendo storie di vita quotidiana accanto a quelle dei personaggi noti. Una scelta che, secondo «Vanity Fair», introduce un linguaggio più sociale, ma lascia aperti interrogativi sulla capacità del format di mantenere ritmo e tensione con ospiti non mediatici.
Intanto, la nuova stagione si è aperta con una sorpresa: Maria De Filippi è entrata in studio al posto della conduttrice, ribaltando i ruoli e chiedendo a Fagnani: «Che belva si sente?». La risposta è arrivata immediata: «Un’Iside alata, metà donna e metà falco».
Con questo doppio segnale – apertura al pubblico e dialogo tra due protagoniste della televisione – «Belve» punta a rinnovarsi senza snaturare la sua cifra: domande dirette, silenzi eloquenti e storie che cercano sempre la verità dietro l’immagine.