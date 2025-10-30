  1. Clienti privati
Talk di Rai 2 «Belve» si rinnova: Fagnani apre ai non famosi e accoglie Maria De Filippi

Covermedia

30.10.2025 - 11:00

Francesca Fagnani
Francesca Fagnani

Il talk di Rai 2 apre i casting a persone comuni, mentre la conduttrice si confronta con Maria De Filippi in un'inedita inversione di ruoli.

Covermedia

30.10.2025, 11:00

30.10.2025, 11:04

Francesca Fagnani apre una nuova fase per «Belve». Il talk di Rai 2, celebre per le interviste dirette e senza filtri, apre i casting anche a persone comuni: chi ritiene di avere «qualcosa da dire» potrà candidarsi tramite il sito ufficiale del programma.

L’obiettivo è ampliare il racconto televisivo, includendo storie di vita quotidiana accanto a quelle dei personaggi noti. Una scelta che, secondo «Vanity Fair», introduce un linguaggio più sociale, ma lascia aperti interrogativi sulla capacità del format di mantenere ritmo e tensione con ospiti non mediatici.

Intanto, la nuova stagione si è aperta con una sorpresa: Maria De Filippi è entrata in studio al posto della conduttrice, ribaltando i ruoli e chiedendo a Fagnani: «Che belva si sente?». La risposta è arrivata immediata: «Un’Iside alata, metà donna e metà falco».

Dopo il «sì» a Francesca Fagnani. Maria De Filippi sarà una presenza fissa a «Belve»?

Dopo il «sì» a Francesca FagnaniMaria De Filippi sarà una presenza fissa a «Belve»?

Con questo doppio segnale – apertura al pubblico e dialogo tra due protagoniste della televisione – «Belve» punta a rinnovarsi senza snaturare la sua cifra: domande dirette, silenzi eloquenti e storie che cercano sempre la verità dietro l’immagine.

