  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intossicazione alimentare sul set Ben Affleck e il retroscena di «Armageddon»

Covermedia

20.1.2026 - 13:00

Ben Affleck
Ben Affleck
Covermedia

Durante le riprese della celebre scena d'addio del film cult del 1998, l'attore era gravemente indisposto. «Vomitando tra un ciak e l'altro», racconta oggi, svelando un dettaglio inedito di uno dei momenti più iconici del cinema catastrofico.

Covermedia

20.01.2026, 13:00

20.01.2026, 13:01

Hollywood, cronaca dal set.

Ben Affleck confessa un retroscena finora sconosciuto legato a una delle scene più emozionanti di Armageddon. Durante le riprese del drammatico addio tra il suo personaggio e quello interpretato da Bruce Willis, l'attore era alle prese con una pesante intossicazione alimentare.

In un'intervista a Fox 32 Chicago, Affleck racconta di aver girato la sequenza – quella in cui Harry si sacrifica per salvare la Terra permettendo ad A.J. di tornare dalla figlia Grace – con un cestino nascosto fuori campo. «Quando abbiamo girato quella scena avevo un'intossicazione alimentare», rivela. «Non ero abbastanza esperto da capire che avrei potuto semplicemente dire: «Sono troppo malato per lavorare oggi». Così sono andato sul set e, letteralmente, vomitavo tra un ciak e l'altro».

Ogni volta che il regista Michael Bay urlava «stop», Affleck si piegava sul bidone, per poi tornare immediatamente in scena. Un disagio fisico estremo che, a suo dire, potrebbe aver contribuito all'intensità emotiva della sequenza: «Probabilmente ha reso la scena migliore», scherza l'attore, «ha aggiunto qualcosa alla disperazione del personaggio».

A notarlo, all'epoca, anche Matt Damon, amico di lunga data e collega di Affleck, che ironizza: «Se guardi il film pensi: «C'è davvero qualcosa che non va in questo tizio"».

Nel corso della stessa intervista, Affleck racconta anche di aver rivisto recentemente Steve Buscemi e di aver ricordato con lui l'esperienza sul set, definita da entrambi «la cosa più strana, meravigliosa e quasi ultraterrena» mai vissuta sul lavoro. Un'avventura cinematografica condivisa con un cast stellare che includeva Billy Bob Thornton, Liv Tyler e Owen Wilson.

A distanza di anni, il mito di «Armageddon» si arricchisce così di un nuovo, sorprendente capitolo.

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Ecco il primo anno di presidenza di Donald Trump riassunto in cinque punti
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»

Altre notizie

Verso Sanremo. J-Ax a «Belve»: «Con Fedez il rapporto è ripartito»

Verso SanremoJ-Ax a «Belve»: «Con Fedez il rapporto è ripartito»

Lutto nella moda. Da piazza di Spagna a Parigi, passando per Gstaad, ecco i luoghi in cui ha vissuto Valentino

Lutto nella modaDa piazza di Spagna a Parigi, passando per Gstaad, ecco i luoghi in cui ha vissuto Valentino

Dal 12 al 16 maggio a Vienna. Veronica Fusaro rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2026

Dal 12 al 16 maggio a ViennaVeronica Fusaro rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2026