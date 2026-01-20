Ben Affleck Covermedia

Durante le riprese della celebre scena d'addio del film cult del 1998, l'attore era gravemente indisposto. «Vomitando tra un ciak e l'altro», racconta oggi, svelando un dettaglio inedito di uno dei momenti più iconici del cinema catastrofico.

Hollywood, cronaca dal set.

Ben Affleck confessa un retroscena finora sconosciuto legato a una delle scene più emozionanti di Armageddon. Durante le riprese del drammatico addio tra il suo personaggio e quello interpretato da Bruce Willis, l'attore era alle prese con una pesante intossicazione alimentare.

In un'intervista a Fox 32 Chicago, Affleck racconta di aver girato la sequenza – quella in cui Harry si sacrifica per salvare la Terra permettendo ad A.J. di tornare dalla figlia Grace – con un cestino nascosto fuori campo. «Quando abbiamo girato quella scena avevo un'intossicazione alimentare», rivela. «Non ero abbastanza esperto da capire che avrei potuto semplicemente dire: «Sono troppo malato per lavorare oggi». Così sono andato sul set e, letteralmente, vomitavo tra un ciak e l'altro».

Ogni volta che il regista Michael Bay urlava «stop», Affleck si piegava sul bidone, per poi tornare immediatamente in scena. Un disagio fisico estremo che, a suo dire, potrebbe aver contribuito all'intensità emotiva della sequenza: «Probabilmente ha reso la scena migliore», scherza l'attore, «ha aggiunto qualcosa alla disperazione del personaggio».

A notarlo, all'epoca, anche Matt Damon, amico di lunga data e collega di Affleck, che ironizza: «Se guardi il film pensi: «C'è davvero qualcosa che non va in questo tizio"».

Nel corso della stessa intervista, Affleck racconta anche di aver rivisto recentemente Steve Buscemi e di aver ricordato con lui l'esperienza sul set, definita da entrambi «la cosa più strana, meravigliosa e quasi ultraterrena» mai vissuta sul lavoro. Un'avventura cinematografica condivisa con un cast stellare che includeva Billy Bob Thornton, Liv Tyler e Owen Wilson.

A distanza di anni, il mito di «Armageddon» si arricchisce così di un nuovo, sorprendente capitolo.