L'attore ha completato il trasloco mentre Jennifer Lopez si trovava in vacanza in Italia.

Ben Affleck porta via i suoi effetti personali dalla villa che divideva con Jennifer Lopez.

L'attore e la cantante, dopo essersi sposati appena due anni fa, vivono separatamente da alcune settimane, come riportato da varie fonti: J-Lo è rimasta nella mansion di Beverly Hills, mentre Affleck si è trasferito a pochi chilometri in una casa in affitto a Brentwood.

Jennifer è tornata la scorsa settimana a Los Angeles dopo una vacanza in solitaria in Italia ed è stata vista visitare lo studio di Ben. Tuttavia, come riporta il magazine People, l'attore pare abbia completato il trasloco prima del ritorno dell'ormai ex moglie.

La coppia inoltre starebbe tentando di vendere la proprietà. Per Jennifer l'enorme villa sarebbe «troppo grande», mentre ad Affleck la casa non è «mai piaciuta» perché troppo distante dai suoi figli.

Ben è padre di Violet, 18, Seraphina, 15, e Samuel, 12, nati dal matrimonio con Jennifer Garner; mentre Lopez ha avuto i gemelli di 16 anni Max ed Emme con l'ex marito Marc Anthony.

Le due star sono convolate a nozze a Las Vegas nel luglio 2022; alcune settimane dopo hanno tenuto una cerimonia formale per amici e familiari in Georgia.

