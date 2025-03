L'attore americano Ben Affleck (foto d'archivio). KEYSTONE

Ben Affleck elogia l'ex moglie Jennifer Garner per la loro armonia come co-genitori e racconta le difficoltà vissute durante il divorzio, sotto l'occhio costante dei media.

Covermedia Covermedia

Ben Affleck si è detto «davvero fortunato» a poter crescere i propri figli insieme all'ex moglie Jennifer Garner.

La star 52enne, vincitore di un Oscar, è stata sposata con Garner – anche lei 52enne – dal 2005 al 2018. Insieme hanno tre figli: Violet, 19 anni, Seraphina, 16, e Samuel, 13.

Parlando con GQ del suo rapporto attuale con l'ex moglie, l'attore ha dichiarato: «Sono davvero fortunato ad avere una così brava co-genitrice e partner come Jennifer Garner, la mamma dei miei figli. È meravigliosa e collaboriamo molto bene».

«Mi preoccupavo per i miei figli»

Affleck ha riflettuto sul peso emotivo vissuto nel 2015, quando il matrimonio è finito, e sui tre anni successivi in cui il divorzio è stato finalizzato, con i tabloid che documentavano ogni dettaglio.

«Mi preoccupavo per i miei figli», ha spiegato, riferendosi ai titoli sensazionalistici che offrivano un'immagine distorta del cambiamento nel suo rapporto con Garner.

«Io e la mia ex moglie avevamo una specie di rito, quando i nostri figli vedevano qualcosa sulle riviste nei supermercati. Dicevamo: "Sai che non è sempre vero, altrimenti avresti 15 fratelli o sorelle, viste tutte le volte in cui hanno scritto che tua madre era incinta"».

E ha aggiunto: «Non c'è nulla di davvero interessante negli eventi quotidiani della mia vita, o nelle conversazioni che ho con qualcuno e che poi vengono fotografate. Alla fine, ciò su cui mi concentro è questo: io so cosa succede nella mia vita. Ma, soprattutto, lo sanno i miei figli».