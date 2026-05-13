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La nuova stagione della serie HBO ambientata durante il Festival di Cannes continua ad arricchire il parterre di star. Tra i nuovi ingressi anche l'attore svedese Pekka Strang.

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Ben Kingsley e Max Minghella entrano nel cast della quarta stagione di «The White Lotus».

La produzione HBO ha annunciato anche l'arrivo dell'attore svedese Pekka Strang, completando così il gruppo di interpreti della nuova stagione della serie creata da Mike White.

Per il momento non sono stati diffusi dettagli sui personaggi o sulla trama.

La nuova stagione seguirà un gruppo inedito di ospiti e dipendenti del resort «White Lotus» nel corso di una settimana.

L'ambientazione sarà il Festival di Cannes e le riprese sono già in corso in Francia.

Kingsley si unisce a Laura Dern, Steven Coogan, Kumail Nanjiani, Vincent Cassel, oltre a Sandra Bernhard, Heather Graham e Rosie Perez.

In origine nel cast figurava anche Helena Bonham Carter, che tuttavia ha lasciato la produzione poco dopo l'inizio delle riprese, secondo indiscrezioni per divergenze legate al personaggio.

Sir Ben Kingsley, nato Krishna Pandit Bhanji, ha interpretato più recentemente Trevor Slattery nella serie Marvel «Wonder Man», diciassettesima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe.

La data di uscita di «The White Lotus 4» non è stata ancora annunciata.