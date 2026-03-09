  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Ben Stiller attacca Trump: «Togli la clip di "Tropic Thunder" dal tuo video»

SDA

9.3.2026 - 10:00

Ben Stiller a Donald Trump: "Via la clip del mio film dal tuo video pro-guerra". (foto d'archivio)
Ben Stiller a Donald Trump: "Via la clip del mio film dal tuo video pro-guerra". (foto d'archivio)
Keystone

Ben Stiller attacca Donald Trump. L'attore ha criticato la Casa Bianca su 'X' per aver utilizzato una clip del film del 2008 'Tropic Thunder', da lui diretto e interpretato, in un video pro‐guerra intitolato 'Giustizia secondo il modello americano'.

Keystone-SDA

09.03.2026, 10:00

09.03.2026, 10:34

L'interprete di Zoolander sul social ha scritto: «Rimuovete la clip di 'Tropic Thunder. Non abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della macchina di propaganda. La guerra non è un film».

Nel video compaiono anche immagini tratte da 'Braveheart', 'Top Gun', 'Superman' e 'Iron Man 2'.

Non è la prima volta che la Casa Bianca e Trump utilizzano film o canzoni sui social per elogiare il presidente e le sue iniziative.

Lo scorso anno, ad esempio, hanno usato 'Juno' di Sabrina Carpenter in un post che mostrava operazioni dell’Ice.

Ancora prima era toccato alla musica di Taylor Swift: in un video pubblicato a novembre è stata inserita 'The Fate of Ophelia' in un montaggio celebrativo di Trump, nonostante i frequenti post del presidente contro la pop star.

Swift, in quell’occasione, non ha commentato.

I più letti

L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Il team di Sal Da Vinci minaccia azioni legali: «Non resteremo a guardare»
Ecco i vincitori segreti del voto: due strateghi hanno salvato la SSR senza mandato e senza soldi
Un 16enne alla guida di un'auto fugge dalla polizia rovinando in un prato
Ben Stiller attacca Trump: «Togli la clip di "Tropic Thunder" dal tuo video»

Altre notizie

TV. Alessandro Gassmann: «Vi aspetto in aula, ma questa volta in tribunale»

TVAlessandro Gassmann: «Vi aspetto in aula, ma questa volta in tribunale»

Ecco cosa si sa. Fedez di nuovo al centro del gossip: la compagna Giulia Honegger è incinta?

Ecco cosa si saFedez di nuovo al centro del gossip: la compagna Giulia Honegger è incinta?

Gli artisti reagiscono. Timothée Chalamet la spara grossa: «Opera e balletto non interessano a nessuno»

Gli artisti reagisconoTimothée Chalamet la spara grossa: «Opera e balletto non interessano a nessuno»