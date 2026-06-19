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Per HBO E A24 Ben Stiller firma la docuserie definitiva sui New York Knicks

Covermedia

19.6.2026 - 13:00

Ben Stiller
Ben Stiller

In arrivo una pellicola targata HBO e A24 che racconta passato, presente e rinascita della franchigia più iconica di New York.

Covermedia

19.06.2026, 13:00

19.06.2026, 13:03

Ben Stiller è al lavoro su una docuserie dedicata ai New York Knicks.

L'attore e regista, tifoso storico della squadra e presenza abituale a bordo campo, realizza il progetto insieme a HBO e A24, con il supporto della NBA e del Madison Square Garden.

Le immagini girate con il cellulare durante la corsa dei Knicks alle Finals NBA avevano alimentato le voci nelle ultime settimane. Ora il progetto prende forma: un racconto che attraversa generazioni diverse, dagli anni Novanta fino al titolo che ha riportato il basket ai vertici di New York.

Le riprese continueranno anche nella prossima stagione e coinvolgeranno giocatori, dirigenti e protagonisti della storia della squadra. L'obiettivo è costruire il ritratto più completo mai realizzato sulla franchigia.

La sinossi diffusa da A24 promette accesso esclusivo al mondo NBA, filmati mai visti prima e uno sguardo approfondito su una delle storie più affascinanti dello sport americano.

Per il regista di «Severance» si tratta del secondo documentario dopo «Stiller & Meara: Nothing Is Lost», il film del 2025 dedicato ai genitori Jerry Stiller e Anne Meara.

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