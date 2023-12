Ben Stiller

Dopo anni trascorsi dietro la macchina da presa, l’attore sarà protagonista di «Nutcrackers», film diretto da Davis Gordon Green.

Ben Stiller sarà protagonista di un nuovo film, dopo una pausa lunga sei anni.

L’attore è stato scritturato per «Nutcrackers», scritto da Leland Douglas e diretto da Davis Gordon Green.

Il film segue la storia di Mike (Stiller) durante un viaggio verso l’Ohio, dove dovrà prendersi cura dei suoi quattro nipoti, rimasti orfani dopo la morte dei genitori in un incidente stradale.

Ciò che era iniziato come un viaggio di tre giorni per trovare qualcuno che si occupasse dei ragazzi, si trasformerà in settimane di caos nella fattoria e nella consapevolezza che non ha bisogno di trovare per loro una casa: sono stati loro a trovare lui.

Stiller avrà anche il ruolo di produttore del film, le cui riprese si stanno svolgendo in questi giorni nell’Ohio, sotto la sua società Red Hour Film.

I suoi ultimi ruoli da protagonisti risalgono al 2017 con «Brad’s Status» e «The Meyerowitz Stories». Poi salvo qualche cameo, Stiller ha lavorato principalmente dietro la macchina da presa per serie tv come «Escape at Dannemora» e «Scissione».

Per Green invece si tratta di un deciso cambio di genere: recentemente il regista ha diretto film come «Halloween» e «L’esorcista – Il credente».

Covermedia