L'attrice protagonista della serie Netflix racconta il suo personaggio, il femminismo, il rapporto con Riccardo Scamarcio e la sua visione della recitazione. «Sono buona, ma non troppo. E questa guerra tra uomini e donne non mi convince»

Benedetta Porcaroli è pronta a portare una nuova versione di Concetta Salina sul piccolo schermo.

Nella serie Netflix ispirata a Il Gattopardo, il suo personaggio si allontana dall'immagine di donna passiva e rassegnata che emerge nel celebre film di Luchino Visconti.

«Era la perdente, la «zitella» che non vuole nessuno e che subisce il tradimento di Tancredi in silenzio. Qui le diamo più consapevolezza: Concetta trova una grande forza dentro di sé e capisce che ha idealizzato l'uomo che ama. E quando lui tornerà sarà troppo tardi», racconta l'attrice.

Nonostante il suo talento l'abbia portata rapidamente al successo, Benedetta confessa di aver scoperto il romanzo solo con questo progetto: «Colpevolmente non avevo mai visto il film prima di questo progetto, avevo letto il libro, sì. La serie avvicinerà la generazione Z al Gattopardo: temo che i miei coetanei non lo conoscano proprio».

Carriera, identità e pregiudizi

A soli 26 anni, Benedetta Porcaroli vanta un percorso artistico ricco di esperienze tra cinema e serie tv di successo, ma non si riconosce in alcune etichette che le sono state attribuite:

«Si dà per scontato che se sei esposta e sei una bella ragazza, allora sei altezzosa. Invece non sono minimamente così. Non ho questa distanza nei confronti del prossimo, non sono affascinata più di tanto né dal successo né dai soldi. Mi innervosisco quando sento che c'è questa percezione errata di me».

Allo stesso tempo, però, non si definisce né ingenua né troppo accomodante: «Se qualcuno non mi piace posso anche diventare cattiva, come tutti. E dalla mia faccia si capisce tutto quello che penso. Sono un'attrice sul set, ma nella vita proprio no».

L'amore, il femminismo e la visione del mondo

Tra un progetto e l'altro, Porcaroli trova il tempo di ritagliarsi momenti di tranquillità in Puglia, a casa di Riccardo Scamarcio, con cui ha una relazione da tempo. Un rapporto che vive lontano dai riflettori, in cui l'attrice sembra aver trovato un equilibrio.

A sorprenderla, però, è un altro aspetto del mondo contemporaneo: il femminismo attuale. «In realtà io sono talmente femminista che rifiuto questo nuovo femminismo. Sono amica di Barbara Alberti, grandissima femminista, che mi fa cascare la mandibola ogni volta che si infervora e mi illumina sui nostri errori», racconta.

Quello che non le piace? «Mi sembra che porti avanti una guerra indiscriminata contro i maschi, comprensibile per certi versi visto il nostro passato e il nostro presente, ma per altri no. Si rischia di perdere di vista le battaglie importanti, come la parità dei diritti. Detesto quando sento parlare degli uomini come se fossero tutti stupratori: ma perché? Penso a mio padre, a mio fratello... Io a questa guerriglia di maschi contro femmine non ci sto».

Benedetta Porcaroli è determinata a seguire la sua strada senza farsi ingabbiare da etichette o mode. Il Gattopardo di Netflix è solo un nuovo inizio per un'attrice che, tra forza e sensibilità, sembra destinata a lasciare il segno.