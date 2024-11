Benedetta Porcaroli: «Non mi distraete che sto stirando». Frecciatina a Scamarcio?

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

L'attrice Benedetta Porcaroli risponde con un commento ironico alle frasi dal tono maschilista pronunciate dal compagno Riccardo Scamarcio durante la puntata di «Belve».

Benedetta Porcaroli risponde con un commento sui social media all'intervista rilasciata dal compagno Riccardo Scamarcio a «Belve». Durante lo show di Rai 2, Francesca Fagnani ha ricordato alcune frasi dal tono maschilista pronunciate dall'attore alcuni anni fa.

«In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli. Siamo fermi là o c'è stata un'evoluzione?», ha detto la giornalista, riportando le parole di Scamarcio.

Punzecchiato lui ha replicato: «Cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta. Poi sono sempre stato con donne indipendenti e nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata. Che dobbiamo lavare a terra noi?».

Ironia o frecciatina a Riccardo?

«A volte glielo dico a Benedetta: "Mi hai lavato le mutande?". Meglio che non vi dico come risponde». E la risposta è arrivata puntuale.

L'attrice 26enne ha replicato al commento di una follower su Instagram, sotto una foto in cui posa tra il compagno e Johnny Depp. «Benni li hai lavati i piatti oggi?» chiede la fan. «Non mi distraete che sto stirando, please», ha risposto Benedetta. Ironia o frecciatina a Riccardo?

I due si sono conosciuti sul set de «La scuola cattolica», ma la scintilla è scoccata durante le riprese de «L'ombra del giorno» del 2022.

