Benedetta Porcaroli Covermedia

Tra cinema e serie, il percorso di un'attrice che sceglie storie forti e identitarie.

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A 27 anni, Benedetta Porcaroli ha già all'attivo sedici film e diverse serie tv, ma il punto non è la quantità: è il filo rosso che lega le sue scelte.

L'attrice romana costruisce il suo percorso attorno a personaggi femminili complessi, spesso segnati da contesti storici o sociali difficili, dove il tema centrale resta quello della libertà.

Lo ha raccontato chiaramente in un'intervista a Grazia, indicando i titoli più significativi del suo percorso: «Quelli che mi hanno permesso di raccontare la condizione della donna, come in «L'ombra del giorno» di Giuseppe Piccioni, ambientato alla vigilia della Seconda guerra mondiale, dove interpreto Anna, minacciata dalle leggi razziali del fascismo. Oppure «La scuola cattolica», dove sono una delle vittime del tragico massacro del Circeo del 1975, che ha segnato una svolta sul tema delle violenze sessuali. E poi la serie tv «Il Gattopardo», la storia di una ragazza che cerca una frattura per emanciparsi e poter decidere il suo destino: un personaggio rivoluzionario».

Tre progetti diversi, ma con una stessa direzione: raccontare donne che cercano spazio, voce e autodeterminazione. È qui che si riconosce la sua cifra, tra intensità emotiva e una crescente consapevolezza nelle scelte.

Nei prossimi mesi sarà al cinema con «7 anniversari» e nel cast internazionale di «The Gentlemen» di Guy Ritchie, due uscite già calendarizzate che segnano un ulteriore passo verso produzioni sempre più ampie tra Italia ed estero.