Fra schermo e vita privata Benedetta Porcaroli spiazza tutti a Verissimo: «Scamarcio? Ho perso il conto…»

fon

2.12.2025

L'attrice italiana Benedetta Porcaroli (foto d'archivio).
L'attrice italiana Benedetta Porcaroli (foto d'archivio).
Keystone

Benedetta Porcaroli conferma a «Verissimo» la solidità della sua storia con Riccardo Scamarcio: «L'amore va bene, siamo felici», una relazione nata sul set e diventata la più lunga della sua vita.

Nicolò Forni

02.12.2025, 20:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Benedetta Porcaroli racconta che sta vivendo «un buon momento» accanto a Riccardo Scamarcio, con cui sta insieme da quattro anni.
  • L'attrice ricorda a «Verissimo» la carriera iniziata per caso e le sfide di una vita lavorativa intensa.
  • La relazione, nata sul set nel 2021, ha superato scetticismi iniziali ed è oggi la storia più importante della sua vita.
Tra le coppie più discusse e affascinanti del cinema italiano spiccano Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, 27 anni lei e 46 lui. Una relazione che, nonostante i molti scetticismi iniziali, va avanti da quattro anni.

È stata proprio l'attrice a confermarlo a «Verissimo», raccontando con naturalezza la solidità del loro rapporto: «L'amore va bene, siamo felici. È un buon momento», ha detto con un sorriso.

Ospite di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo film «Il rapimento di Arabella» (in uscita il 4 dicembre), la Porcaroli ha ricordato anche gli inizi della sua carriera, nata quasi per caso a 15 anni dopo un provino andato a buon fine.

Un successo arrivato presto e pagato con qualche rinuncia: «È un lavoro meraviglioso, ma fai una vita da militare. Orari improbabili, tante responsabilità».

«Credo di aver perso il conto»

La storia con Scamarcio, racconta, è sbocciata nel 2021 sul set de «L'ombra del giorno», dopo un primo incontro nel 2020 durante le riprese de «La scuola cattolica».

Un amore che è cresciuto lontano dai riflettori e che ora è la relazione più lunga della vita dell'attrice, come cita anche «Oggi»: «Stiamo insieme da quattro anni… credo di aver perso il conto. Sicuramente la storia più lunga della mia vita».

Nonostante la differenza d'età e le prime perplessità del pubblico, la coppia procede spedita, scegliendo pochissime apparizioni pubbliche ma sempre significative, come la premiere romana de «Il Gattopardo» nel 2025 o la presentazione di «Modì» nel 2024.

Anche Scamarcio, in precedenti interviste a «Verissimo» e «Belve», aveva ammesso di essere molto innamorato. E oggi, in un mondo dello spettacolo spesso instabile, la loro storia continua a brillare proprio perché semplice, discreta e sorprendentemente duratura.

Serie. Ecco cinque ragioni per guardare «Il Gattopardo» di Netflix

SerieEcco cinque ragioni per guardare «Il Gattopardo» di Netflix

