Benicio Del Toro Covermedia

Il copione del film di Wes Anderson ha allarmato gli agenti di sicurezza all'aeroporto di Boston.

Covermedia Covermedia

Benicio del Toro ha rischiato seriamente di essere trattenuto dalle autorità aeroportuali americane a causa... di una sceneggiatura.

L'attore premio Oscar è protagonista del nuovo film di Wes Anderson, «The Phoenician Scheme», ma durante un volo da Boston a Los Angeles ha vissuto un momento surreale: gli agenti della Transportation Security Administration (TSA) hanno scambiato le battute del copione per istruzioni sospette.

Durante la sua ospitata al «Late Night with Seth Meyers», l'attore ha raccontato l'episodio con ironia: «Avevo il copione nel bagaglio a mano. Non ho tolto il computer, quindi la TSA ha voluto controllare la borsa. Quando l'agente l'ha aperta, ha trovato il copione... io metto i titoli delle scene in grande, così li trovo subito», ha spiegato. «La prima scena era: «Interno aereo – Bomba». La seconda: «Interno cabina di pilotaggio – Espelli il pilota». La terza: «Schianto». L'agente leggeva e io cercavo di spiegare: «È solo un copione cinematografico». Ma lui ha fatto cenno di aspettare, ha chiuso la borsa ed è uscito».

Nel giro di pochi minuti, cinque agenti si sono radunati intorno al copione per esaminarlo. «Sembravano piuttosto perplessi, finché non è arrivato il supervisore. Mi ha guardato, credo mi abbia riconosciuto, forse da «Traffic» o «Sicario». Ha guardato il copione, poi ha fatto un cenno... e mi hanno lasciato andare».

Nessun rancore da parte dell'attore, anzi: «Do a quel tipo un bel pollice in su, perché stava facendo bene il suo lavoro», ha commentato con fair play.