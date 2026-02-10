Benji & Fede

Annunciato il primo tour autunnale.

Benji & Fede scelgono i teatri.

La nuova fase live prende forma con un tour teatrale previsto tra ottobre e novembre 2026, primo progetto costruito appositamente per sale raccolte.

L'annuncio ufficiale conferma una serie di concerti pensati per un ascolto ravvicinato, con una messa in scena che privilegia racconto e arrangiamenti rispetto alla dimensione spettacolare.

Secondo quanto riportato da ANSA e confermato dai principali circuiti di promozione live, il calendario include una data zero a Modena, seguita da tappe a Torino, Firenze, Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli, delineando un itinerario nazionale coerente con la scelta dei teatri. Una direzione che segna una discontinuità rispetto alle recenti esperienze estive in contesti open air.

Nel comunicato ufficiale diffuso per l'annuncio della tournée gli artisti hanno dichiarato che la scelta dei teatri nasce dal desiderio di creare un percorso live più intimo e narrativo, capace di valorizzare testi e dinamiche musicali.

Un'impostazione che dialoga con la produzione più recente, avviata tra il 2025 e il 2026 con singoli come «Anni d'oro», «Stupido me, stupida te» e «Zero», brani che hanno accompagnato il ritorno discografico e consolidato il rapporto con il pubblico.

Il repertorio attinge anche ai titoli che hanno segnato gli esordi e la crescita del progetto, dagli album «20:05», «0+» e «Siamo solo noise» fino a «Good Vibes» e «Rewind», lavori che hanno prodotto successi certificati e milioni di stream sulle piattaforme digitali.

L'organizzazione rientra nel circuito dei principali promoter nazionali, con prevendite attive sui canali autorizzati. Dopo l'autunno nei teatri, l'attività proseguirà nel 2027 con nuove uscite già in lavorazione e una successiva ripresa dei concerti su palchi di dimensioni maggiori, oltre a presenze selezionate in eventi e appuntamenti promozionali legati alla stagione musicale.