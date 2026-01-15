Beppe Convertini

Beppe Convertini torna a raccontare uno dei momenti più complessi della sua vita recente e lo fa con tono diretto, senza retorica.

Covermedia Covermedia

Ospite in TV a «La volta buona», il conduttore ha ripercorso l'incidente in moto avvenuto nel maggio 2023, quando un'auto gli ha improvvisamente tagliato la strada facendolo cadere violentemente sull'asfalto. Il conducente del veicolo, secondo il suo racconto, non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Convertini ha spiegato di aver inizialmente minimizzato l'accaduto. Nonostante il colpo e il dolore, si è rialzato ed è ripartito, convinto che non ci fossero conseguenze serie.

La situazione è cambiata poco dopo, quando ha iniziato a perdere sangue dal naso. A quel punto la corsa in ospedale e la diagnosi netta dei medici: frattura importante, con il naso completamente rotto e disallineato.

«Ringrazio la sanità pubblica e il chirurgo che mi ha operato»

L'intervento è stato immediato. Una rinoplastica ricostruttiva d’urgenza che, come ha raccontato lo stesso Convertini, si è rivelata decisiva. «La chirurgia estetica mi ha salvato la vita», ha dichiarato, precisando come l'operazione non sia stata solo una questione estetica ma un passaggio necessario per evitare danni permanenti.

E ha aggiunto: «Devo ringraziare la sanità pubblica e il chirurgo che mi ha operato. Mi ha rimesso il naso esattamente com'era prima».

Nonostante lo shock, il conduttore non si è fermato. Nei giorni successivi è tornato regolarmente in video, nascondendo i segni dell'intervento con gli occhiali, e ha proseguito senza interruzioni i suoi impegni professionali.

Oggi Convertini è stabilmente uno dei volti Rai dedicati al racconto del territorio e dell'Italia contemporanea. È alla conduzione di «Azzurro – Storie di mare» e di «Linea Verde Illumina», programmi che uniscono divulgazione, sostenibilità e valorizzazione delle comunità locali.