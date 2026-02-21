  1. Clienti privati
Berlinale Orso d'oro a «Yellow Letters» del regista tedesco Ilker Çatak

SDA

21.2.2026 - 20:09

Il regista tedesco Ilker Çatak si porta a casa l'Orso d'oro della 76esima Berlinale.
Keystone

«Yellow letters» del regista tedesco Ilker Çatak ha vinto l'Orso d'oro della 76esima edizione della Berlinale, la cui giuria è stata presieduta dal regista Wim Wenders.

Keystone-SDA

21.02.2026, 20:09

21.02.2026, 20:21

Il gran premio della giuria è andato al film «Kurtulus» del regista turco Emin Alper, mentre l'Orso d'argento del premio della giuria è andato a «Queen at Sea» del regista americano Lance Hammer.

Insieme a Wenders hanno fatto parte della giuria Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, Hikari ed Ewa Puszczyńsk.

