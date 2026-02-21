«Yellow letters» del regista tedesco Ilker Çatak ha vinto l'Orso d'oro della 76esima edizione della Berlinale, la cui giuria è stata presieduta dal regista Wim Wenders.
Il gran premio della giuria è andato al film «Kurtulus» del regista turco Emin Alper, mentre l'Orso d'argento del premio della giuria è andato a «Queen at Sea» del regista americano Lance Hammer.
Insieme a Wenders hanno fatto parte della giuria Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, Hikari ed Ewa Puszczyńsk.