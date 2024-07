Si chiude questa sera con successo la 41esima edizione del Gurten Festival di Berna. (Immagine d'archivio) Keystone

La 41esima edizione del Gurten Festival, appuntamento musicale che si tiene sulla collina che sovrasta Berna, ha radunato nel corso di quattro giorni 73'000 festivalieri. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti.

SDA

«Finora la situazione è stata tranquilla in senso positivo», ha dichiarato la portavoce Lena Fischer all'agenzia Keystone-ATS oggi pomeriggio. Nonostante il caldo, il personale paramedico non è stato sovraccaricato.

La serata conclusiva, con i concerti della leggenda del pop canadese Nelly Furtado e del cantautore zurighese Faber, è in programma per oggi. Gli ultimi due giorni del festival hanno registrato il tutto esaurito, con 20'000 entrate per ciascuna data.

Mercoledì, 15'000 persone si sono recate in pellegrinaggio sulla collina locale di Berna mentre giovedì sono state 18'000. In totale, 55'000 appassionati di musica hanno visitato il festival durante i quattro giorni.

Si tratta di un numero paragonabile a quello dell'ultima edizione pre-pandemia del 2019. Il record di pubblico di 98'5000 presenze è stato stabilito lo scorso anno in occasione del 40esimo anniversario, anche se allora il festival è durato in via eccezionale cinque giorni.

La prossima edizione si svolgerà dal 16 al 19 luglio 2025 e le prevendite inizieranno alla fine dell'anno.

sifo, ats