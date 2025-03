Samuele Bersani Covermedia

Il cantautore rompe il silenzio e racconta la battaglia contro un tumore al polmone, scoperto per caso. Nessuna chemio, ma un intervento risolutivo e tanta gratitudine. Ora torna in tour, con orchestra e nuove consapevolezze: «Non bisogna avere paura di farsi controllare».

Covermedia Covermedia

Dietro le quinte, Samuele Bersani sorride: è sereno, ha superato una prova durissima e ora si gode il ritorno alla musica.

«Non avevo sintomi, solo un mal di schiena che alla fine era colpa del materasso», racconta. Ma l'intuizione di un medico - «già mi aveva salvato la vita anni fa» - gli ha proposto una tac invece di una radiografia. E lì, la scoperta: un tumore al polmone, al primo stadio. «Nel giro di una settimana mi sono fatto operare. Mi hanno tolto un lobo, un pezzetto di polmone... per il mio mestiere non è proprio il massimo, ma è andata bene».

La diagnosi è arrivata all'improvviso, e nello stesso momento anche sua madre si è ammalata: «Sono andato a dirle: «Mamma, ho un tumore» e lei mi ha risposto: «Anche io». Per fortuna, anche lei al primo stadio». Ora, entrambi stanno bene, ma la paura è stata tanta.

A Milano, durante un concerto intenso e travolgente, Bersani ha scelto di aprire il cuore al suo pubblico. Non aveva mai spiegato i motivi del rinvio del tour autunnale, ma ha sentito il bisogno di raccontare «uno dei periodi più grigi della mia vita» per lanciare un messaggio: «Non abbiate paura degli esami di prevenzione. La malattia è democratica, non pensi mai che possa capitare a te. Ma si può fare tutto, siamo più forti di quanto crediamo. Io sono la prova che si può guarire. E ci si dà forza tra di noi».

Commosso dagli applausi, ha voluto ringraziare i fan per l'affetto ricevuto, spiegando che il silenzio era dovuto alla sua indole riservata. «Non avrei voluto dire nulla, ma non potevo sparire senza una spiegazione. Mi avete dato tanta forza».

Durante il live, con i suoi successi riarrangiati in chiave sinfonica e raccolti nell'album «Samuele Bersani & orchestra – live», il cantautore ha lanciato anche qualche stoccata: «Qui non usiamo l'autotune, né io né voi. Va bene tutto, ma l'autotune a Sanremo no. So che sembro polemico, e un po' lo sono. Io, Fabi, Silvestri, Consoli abbiamo fatto la gavetta, sognavamo questo lavoro da bambini. Oggi si parte dai follower, si fa un pezzo con autotune e si diventa cantanti».

Ora è il momento della rinascita. Bersani ha annunciato un grande appuntamento: il 7 giugno sarà alle Terme di Caracalla con la sua band e l'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Uno spettacolo che attraversa trent'anni di carriera, unendo pop e sinfonico. Le prevendite sono aperte, e per Samuele è tempo di tornare dove ama stare di più: su quel palco dove, finalmente, può respirare di nuovo a pieni polmoni.