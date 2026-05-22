Quinta Brunson

La creatrice di «Abbott Elementary» svilupperà e interpreterà il film dedicato al celebre personaggio animato, assente dal grande schermo dagli anni '30.

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Quinta Brunson è pronta a riportare Betty Boop al cinema. Secondo «Variety», la creatrice e protagonista della serie «Abbott Elementary» svilupperà e interpreterà un nuovo film dedicato all'iconico personaggio animato.

Il progetto, ancora in fase di sviluppo, nasce dalla collaborazione tra Fifth Chance Productions – la società di Brunson – e Mark Fleischer, nipote del creatore di Betty Boop, Max Fleischer.

Il film racconterà la nascita e l'evoluzione del personaggio attraverso il punto di vista di Max Fleischer, alle prese con le pressioni creative e commerciali dietro la costruzione di una delle prime grandi icone dell'animazione mondiale.

Per Betty Boop sarà il primo ruolo da protagonista al cinema dagli anni '30.

«Betty Boop è uno dei personaggi animati più amati d'America e, allo stesso tempo, resta sorprendentemente di nicchia», ha dichiarato Brunson.

«Ha avuto un impatto silenzioso ma innegabile sulla cultura per quasi un secolo. Quando ho scoperto di più sulla creazione di Betty da parte del nonno di Mark, ho capito che c'era una storia molto più profonda da raccontare».

L'attrice vuole realizzare un film «fresco, sovversivo e senza tempo», proprio come Betty Boop.

Brunson prima donna nera a ottenere 3 candidature agli Emmy

Entusiasta anche Mark Fleischer, che è rimasto colpito dall'idea proposta da Brunson. «Quinta incarna perfettamente l'amore per la vita, l'intelligenza, l'umorismo, la sfacciataggine e la compassione di Betty», ha spiegato. «Il rapporto tra lei e Max ha preso vita immediatamente».

Il progetto arriva mentre Brunson continua il successo di «Abbott Elementary», la serie comedy di ABC diventata uno dei titoli televisivi più apprezzati dell'ultimo decennio.

Attrice, sceneggiatrice e comica, Brunson ha vinto Emmy, Golden Globe e SAG Awards ed è entrata nella storia come prima donna nera a ottenere tre candidature agli Emmy nello stesso anno.