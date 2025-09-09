  1. Clienti privati
Nei Cotswolds Beyoncé e Jay-Z acquistano un terreno nella campagna più esclusiva del Regno Unito

Covermedia

9.9.2025 - 10:00

Beyonce e Jay-Z
Beyonce e Jay-Z

I due vip della musica internazionale sono vicini all'acquisto di un vasto terreno nel cuore della campagna più esclusiva del Regno Unito.

Covermedia

09.09.2025, 10:00

09.09.2025, 10:14

Beyoncé e Jay-Z sono pronti a mettere radici in Inghilterra. Secondo il «Daily Mail», i due artisti sarebbero alle battute finali per l'acquisto di un terreno di circa 23 ettari nei Cotswolds, a Wigginton, dove sarebbe già stato concesso il permesso di costruire una villa.

Il prezzo richiesto per il terreno era di circa 9,3 milioni di euro, ma una volta completata la residenza il valore potrebbe superare i 22 milioni di euro, ha spiegato il consulente immobiliare Owain Jones, che ha seguito la trattativa.

Jones ha definito i Cotswolds «gli Hamptons britannici», sottolineando la discrezione della zona, impreziosita da club esclusivi come Soho Farmhouse ed Estelle Manor, oltre alle proposte bio di Daylesford Farm.

Non è un caso che l'area sia soprannominata «Chipping Norton Set»: qui hanno già casa i Beckham ed Ellen DeGeneres. Se l'operazione andrà a buon fine, Beyoncé e Jay-Z diventeranno loro vicini di residenza a Great Tew.

La coppia aveva già mostrato interesse per la zona lo scorso anno, quando aveva sorvolato in elicottero una villa nell'Oxfordshire. Ora i Cotswolds sembrano diventati la loro meta privilegiata.

