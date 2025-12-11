Beyoncé

Beyoncé e Nicole Kidman guideranno l'edizione 2026 dell'evento di moda più atteso dell'anno: per la cantante sarà un ritorno dopo un decennio di assenza al Met Gala.

Covermedia Covermedia

Beyoncé e Nicole Kidman sono state annunciate come co-presidenti del Met Gala 2026.

La hitmaker di «Crazy in Love» e la star di «Moulin Rouge!» guideranno la prossima edizione del celebre appuntamento dedicato alla moda e alla raccolta fondi. Accanto a loro ci saranno la leggenda del tennis Venus Williams e Anna Wintour, storica direttrice di Vogue, che tradizionalmente supervisiona l'evento.

L'annuncio arriva a poche settimane dalla rivelazione del tema scelto per il 2026, Costume Art, dedicato all'esplorazione del rapporto tra abito e corpo. Per Beyoncé sarà un ritorno attesissimo: l'artista non partecipa al Met Gala dal 2016, quando salì i celebri gradini del Metropolitan Museum of Art con un abito Givenchy Haute Couture.

Kidman e Williams, al contrario, sono presenze costanti dell'evento, incluse all'edizione di quest'anno incentrata sul tema Superfine.

È stato inoltre confermato che Zoë Kravitz e lo stilista Anthony Vaccarello co-presiederanno il Met Gala Host Committee 2026. Tra gli altri membri figurano Sabrina Carpenter, Doja Cat, Elizabeth Debicki, Lena Dunham e molte altre personalità del mondo dello spettacolo.

Un cambio di rotta

La guida tutta al femminile rappresenta un cambio di rotta rispetto alla lineup maschile del 2025, che aveva visto come co-presidenti A$AP Rocky, Colman Domingo, Lewis Hamilton e Pharrell Williams. Il tema dello scorso anno è stato Superfine: Tailoring Black Style.

Il 2026 segnerà anche un momento significativo per il Met e per il Costume Institute: l'esposizione collegata al gala sarà la prima allestita nelle nuove Condé M. Nast Galleries, dove verranno esposti design storici e contemporanei.

Il Met Gala 2026 si terrà lunedì 4 maggio 2026 al Metropolitan Museum of Art di New York.