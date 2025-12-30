Beyoncé nel club dei miliardari, è la quinta cantante

Beyoncé ha ormai accumulato una fortuna miliardaria Keystone

Beyoncé entra nel club dei miliardari. È la quinta artista musicista a raggiungere il traguardo.

Keystone-SDA SDA

Lo rivela la rivista Forbes, secondo cui, Queen Bey, 44 anni, è diventata una delle persone più ricche al mondo grazie al successo del suo Cowboy Carter Tour, che ha fruttato oltre 400 milioni in biglietti venduti e circa 50 milioni dai profitti del merchandising. Il precedente tour, Renaissance, incassò oltre 579 milioni.

Beyoncé è in buona compagnia nel circolo dei Paperoni musicisti, si unisce al marito Jay-Z, il primo a diventare miliardario secondo Forbes nel 2019, a Rihanna, Bruce Springsteen e Taylor Swift.

Ancora Forbes sottolinea che anche se la popstar ha lanciato diverse attività imprenditoriali come un marchio per la cura dei capelli (Cécred), un'etichetta di whiskey chiamata SirDavis e una linea di abbigliamento chiamata Ivy Park, la maggior parte della sua ricchezza proviene dalla musica. Nel 2024, l'album Cowboy Carter le valse il suo primo Grammy per album dell'anno mentre il tour omonimo è stato quello che ha incassato di più al mondo nel 2025.

Secondo Forbes, quest'anno la lista dei miliardari in tutto il mondo ha superato quota tremila.