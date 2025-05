KEYSTONE

Nel video del tour «Cowboy Carter», la popstar raccoglie la celebre venue di Las Vegas come fosse un giocattolo. Ma la società proprietaria non ci sta: «Uso non autorizzato».

Beyoncé ha dato il via al suo nuovo tour con un'immagine potente: una versione gigante di sé stessa che cammina sopra Las Vegas, si china e afferra la Sphere, la spettacolare venue tecnologica inaugurata nel 2023.

Ma la scena, parte di un video promozionale, ha scatenato una reazione legale.

La Sphere Entertainment Group (SEG), società proprietaria dell'edificio, ha inviato una lettera di diffida a Parkwood Entertainment, la casa di produzione della cantante. Il motivo? L'uso non autorizzato – e la manipolazione – dell'immagine della struttura.

«Beyoncé – grande molti ordini di grandezza rispetto alla venue – si china, la raccoglie e la sovrasta», scrive l'avvocata Kathleen McCarthy nella lettera, secondo quanto riportato dal New York Post. «SEG non è mai stata contattata. La presenza e la manipolazione della Sphere sono del tutto non autorizzate».

Il legale accusa il team di Beyoncé di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e sottolinea che il video ha alimentato «speculazioni significative» su una possibile residency della popstar alla Sphere – voci che non trovano conferme ufficiali.

SEG chiede la rimozione immediata del contenuto e il divieto di utilizzare l'immagine della Sphere su merchandising, materiali promozionali o eventuali film del tour. In caso contrario, l'azienda si riserva di agire per vie legali.

Il «Cowboy Carter Tour» è partito lunedì dal SoFi Stadium di Inglewood, California, a supporto dell'album country di Beyoncé. Toccherà varie città statunitensi, Londra e Parigi, e si concluderà a luglio.

Lo scorso anno erano circolate indiscrezioni su una trattativa tra la cantante e la venue per una residency, poi sfumata. Oggi, anche senza salirci davvero, Beyoncé potrebbe ritrovarsi legata alla Sphere... in tribunale.