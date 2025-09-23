  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crisi Bianca Atzei e Stefano Corti, la rottura tra tradimento e minacce: la cantante rompe il silenzio

Covermedia

23.9.2025 - 11:00

Bianca Atzei con Stefano Corti
Bianca Atzei con Stefano Corti
Covermedia

La coppia travolta da crisi e sospetti: la cantante si dice ferita, mentre il conduttore di «Yoga Radio Estate» denuncia pressioni e minacce anonime alla famiglia.

Covermedia

23.09.2025, 11:00

23.09.2025, 11:09

Bianca Atzei conferma la crisi con Stefano Corti e, per la prima volta, commenta le immagini che hanno fatto discutere.

La cantante, visibilmente provata, ha dichiarato: «Non sapevo fosse con lei», riferendosi agli scatti che ritraggono Corti accanto a Camilla Degiorgi, ex collega de «Le Iene». La voce di «Ora esisti solo tu» ha scelto di parlare dopo settimane di indiscrezioni e di silenzi, per chiarire la sua posizione e prendere le distanze da un tradimento che l'ha profondamente ferita.

Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, la rottura avrebbe avuto origine da una lite «furibonda» esplosa in Sardegna durante l'estate, che avrebbe segnato il punto di non ritorno. Poi le foto con la Degiorgi hanno aggravato la situazione, facendo emergere tensioni già latenti. «Non commento le maldicenze, ma la verità è sotto gli occhi di tutti», avrebbe confidato Bianca a persone vicine.

Parallelamente il conduttore di «Yoga Radio Estate» ha rivelato di essere da tempo vittima di gravi intimidazioni. «Da mesi ricevo minacce che riguardano me, Bianca e nostro figlio», ha dichiarato l'inviato de «Le Iene». «Ci sono stati inviati dettagli sulla nostra casa e sui nostri spostamenti. È una situazione che va oltre il gossip, tocca la nostra sicurezza».

Al momento, né Atzei né Corti hanno confermato ufficialmente la separazione, ma i segnali social e le dichiarazioni pubbliche lasciano intendere una frattura difficilmente ricomponibile. L'artista si è mostrata «a pezzi», come ha scritto Il Sussidiario, mentre Corti ribadisce che la priorità resta proteggere il figlio.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
Nuova stangata sulle casse malati: in Ticino il rincaro più alto

Altre notizie

Disney dà luce verde. Jimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Disney dà luce verdeJimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Un processo doloroso. Caterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Un processo dolorosoCaterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Confessioni. Giuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»

ConfessioniGiuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»