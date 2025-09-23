Bianca Atzei con Stefano Corti Covermedia

La coppia travolta da crisi e sospetti: la cantante si dice ferita, mentre il conduttore di «Yoga Radio Estate» denuncia pressioni e minacce anonime alla famiglia.

Bianca Atzei conferma la crisi con Stefano Corti e, per la prima volta, commenta le immagini che hanno fatto discutere.

La cantante, visibilmente provata, ha dichiarato: «Non sapevo fosse con lei», riferendosi agli scatti che ritraggono Corti accanto a Camilla Degiorgi, ex collega de «Le Iene». La voce di «Ora esisti solo tu» ha scelto di parlare dopo settimane di indiscrezioni e di silenzi, per chiarire la sua posizione e prendere le distanze da un tradimento che l'ha profondamente ferita.

Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, la rottura avrebbe avuto origine da una lite «furibonda» esplosa in Sardegna durante l'estate, che avrebbe segnato il punto di non ritorno. Poi le foto con la Degiorgi hanno aggravato la situazione, facendo emergere tensioni già latenti. «Non commento le maldicenze, ma la verità è sotto gli occhi di tutti», avrebbe confidato Bianca a persone vicine.

Parallelamente il conduttore di «Yoga Radio Estate» ha rivelato di essere da tempo vittima di gravi intimidazioni. «Da mesi ricevo minacce che riguardano me, Bianca e nostro figlio», ha dichiarato l'inviato de «Le Iene». «Ci sono stati inviati dettagli sulla nostra casa e sui nostri spostamenti. È una situazione che va oltre il gossip, tocca la nostra sicurezza».

Al momento, né Atzei né Corti hanno confermato ufficialmente la separazione, ma i segnali social e le dichiarazioni pubbliche lasciano intendere una frattura difficilmente ricomponibile. L'artista si è mostrata «a pezzi», come ha scritto Il Sussidiario, mentre Corti ribadisce che la priorità resta proteggere il figlio.