Bianca Balti

Tornata sul palco dell'Ariston dopo l'esperienza come co-conduttrice, la top model ha scelto di mostrarsi senza filtri, celebrando la vita senza nascondere le cicatrici della sua battaglia contro il tumore ovarico.

Covermedia Covermedia

Dodici anni dopo la sua prima volta sul palco dell'Ariston, Bianca Balti è tornata al Festival di Sanremo, ma con uno spirito nuovo: non più solo icona di stile, ma simbolo di resilienza e libertà.

Dopo aver affrontato un tumore ovarico e le cure che ne sono derivate, la top model ha scelto di non nascondere nulla, sfilando sul palco senza capelli e senza parrucca.

«Quando ho deciso di partecipare a Sanremo ho detto a Carlo Conti: "Non vengo a fare la malata di cancro, ma vengo come professionista"», ha dichiarato come riporta Vanity Fair, sottolineando che la sua presenza non voleva essere un racconto di dolore, ma un inno alla vita.

Messaggio potente: la vulnerabilità non dev'essere un tabù

Se da un lato ha voluto lasciare fuori dal palco il dolore della malattia, dall'altro ha lanciato un messaggio potente: la vulnerabilità non deve essere un tabù. La sua presenza ha scardinato gli stereotipi legati alla bellezza, mostrando che si può essere affascinanti anche senza rispettare i canoni tradizionali.

Dopo l'evento, Balti ha condiviso l'emozione sui social: «Continuo a piangere lacrime di gioia. Gli AirPods suonano le mie canzoni preferite del festival e sull'aereo verso casa mi si stringe il cuore. È stata un'emozione grandissima. Che bella la vita».

Il suo ritorno a Sanremo è solo una tappa di un percorso più ampio. Dopo anni di carriera costruita sull'immagine, la diagnosi ha cambiato il suo rapporto con il lavoro. «Quando mi è stato diagnosticato il cancro, tutti hanno smesso di propormi lavori. I brand non mi vedevano più come una possibile rappresentante della loro immagine» ha scritto.

Ma invece di arrendersi, ha deciso di ridefinire il proprio valore: «Ho riscoperto il mio potenziale per tornare a sentirmi valorizzata».

Il progetto «Turning Heads» documenta il suo cambiamento

Da questa riflessione è nato il progetto fotografico «Turning Heads», una serie di scatti che documentano il cambiamento del suo aspetto e la trasformazione della sua autostima. «Il mio valore professionale è sempre stato legato al mio aspetto. Ma ora so che la bellezza è molto più di questo».

Con la sua apparizione a Sanremo, Bianca Balti ha dimostrato che la bellezza vera risiede nell'autenticità. Il suo ritorno sul palco non è stato solo un momento di moda e spettacolo, ma un potente atto di affermazione di sé. «Voglio vivere al massimo e anche se non andasse bene, oggi sono contenta».

Un insegnamento che va oltre il mondo della moda: vivere con pienezza ogni istante è la più grande vittoria.