La modella italiana Bianca Balti (foto d'archivio). IMAGO/Bestimage

Dopo un intervento d'urgenza per un cancro ovarico nel 2024, Bianca Balti condivide la sua esperienza di guarigione e lancia una newsletter per raccontarsi in modo autentico.

Hai fretta? blue News riassume per te Un anno fa, Bianca Balti ha annunciato sui social media di soffrire di un tumore alle ovaie.

Per celebrare la sua lotta, la modella ha lanciato una newsletter in cui si è raccontata in modo ancora più autentico di come non ha già fatto sui social media.

«Pensavo che sarei morta (...). Oggi invece festeggio l’essere viva», ha scritto. Mostra di più

Un anno fa, Bianca Balti ha sorpreso tutti annunciando sui social di aver ricevuto una diagnosi di cancro alle ovaie, come ricorda «TGcom24».

«Pensavo che sarei morta in un letto d'ospedale e che le mie figlie sarebbero cresciute senza madre. Oggi invece festeggio l’essere viva», ha dichiarato la top model, che ora si racconta in una newsletter, offrendo una visione più autentica rispetto ai suoi post su Instagram.

Balti ha condiviso nella newsletter il momento in cui ha affrontato la mortalità per la prima volta, al pronto soccorso del Providence St. Joseph's Hospital di Burbank.

«Il tumore si era diffuso oltre la sua sede originale, fino al diaframma. Non ancora nei polmoni. Non ancora al quarto stadio. Ma quasi. L'unico modo per conoscerne l'estensione completa era aprirmi completamente», ha spiegato, descrivendo l'intervento di sei ore e il dolore che ha affrontato, con il conforto della sua amica Micol.

«L'amore mi ha sostenuto nel dolore»

Nonostante le difficoltà, Bianca ha affrontato l'ultimo anno con determinazione e positività. Ha definito questo periodo «l'anno più bello della mia vita» e si è mostrata senza filtri ai suoi follower: dalle immagini in ospedale durante le chemio, ai momenti di gloria sui palchi e red carpet.

«Pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma ho pensato che la mia carriera fosse finita per sempre. 8 mesi dopo, 3 mesi di remissione e sono sulla copertina di Vogue», ha raccontato.

La modella non è nuova alle sfide. Oltre al cancro ovarico, ha affrontato la mutazione del gene BRCA1 con una doppia mastectomia, ha superato abusi sessuali subiti da giovane e ha vinto la battaglia contro la dipendenza da droghe.

Ora, circondata dall'affetto delle sue figlie e del compagno Alessandro Cutrera, celebra la vita. «Oggi festeggio l'essere viva e so che l'unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta è l'amore. L'amore mi ha sostenuto nel dolore ed è ciò che rimane quando tutto il resto svanisce», ha detto ai suoi fan.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.