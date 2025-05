La modella italiana Bianca Balti (foto d'archivio). KEYSTONE

Bianca Balti ha espresso la sua frustrazione per la carenza di farmaci essenziali, criticando duramente le aziende farmaceutiche degli Stati Uniti, Paese in cui vive, per la loro incapacità di garantire l'accesso a terapie vitali.

Igor Sertori

Come riportato anche da «Chi» la top model Bianca Balti ha recentemente utilizzato Instagram per esprimere la sua crescente frustrazione nei confronti dell'industria farmaceutica statunitense.

In una storia ha dichiarato: «Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo».

La sua denuncia riguarda la mancanza di medicamenti oncologici salvavita, sottolineando come le aziende farmaceutiche non stiano garantendo l'accesso a terapie essenziali per le persone che soffrono di cancro.

«Ho bisogno che vi diate una mossa. Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità», ha affermato, evidenziando la gravità della situazione.

La modella si trova in un dilemma: deve viaggiare per lavoro, ma senza la terapia prescritta, non può farlo in sicurezza. «Devo viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando», ha aggiunto, esprimendo un appello urgente e una profonda frustrazione.

Balti ha descritto il suo tentativo di risolvere la situazione, trascorrendo ore al telefono senza ottenere risposte concrete. «Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità. Nessuno se ne occupa. State fallendo proprio quando c'è più bisogno di voi. Ed è inaccettabile», ha concluso.

Nelle sue storie su Instagram, ha condiviso ulteriori riflessioni: «Pensavo sarei morta, poi che non avrei più lavorato».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.