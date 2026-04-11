Bianca Balti confessa: «Se mi dai un orgasmo io mi innamoro»

Bianca Balti archivio KEYSTONE

Intervista a cuore aperto della modella italiana nel podcast di Diletta Leotta «Mamma Dilettante». Tra ricordi del passato e paure attuali emerge il ritratto di una donna in continua evoluzione.

Hai fretta? blue News riassume per te Bianca Balti è stata ospite di Diletta Leotta nel podcast «Mamma Dilettante» e la conversazione tra le due donne ha toccato corde molto profonde e personali.

La modella ha parlato del suo legame tra sentimenti e intimità fisica: «Se mi dai un orgasmo io mi innamoro, confondevo il cuore con gli orgasmi».

La 42enne ha anche affrontato il tema delle dipendenze con grande onestà: «Sono stata dipendente da tutte le droghe: ho iniziato a 14 anni con l'alcol e poi non ho più potuto smettere».

E oggi, per fortuna, trova il divertimento in contesti diversi e più sani: «Quando mia figlia Matilda aveva 15 anni andavo a ballare con lei, sono state le feste in cui mi sono divertita di più». Mostra di più

Bianca Balti è stata ospite di Diletta Leotta nel podcast «Mamma Dilettante» e la conversazione tra le due donne ha toccato corde molto profonde e personali.

Come riporta «Leggo», la modella ha parlato del suo legame tra sentimenti e intimità fisica. «Se mi dai un orgasmo io mi innamoro. Quindi per me è sempre stato così: facevo l'amore con un uomo e mi innamoravo, confondevo il cuore con gli orgasmi», ha raccontato senza filtri.

Anche la conduttrice si è ritrovata in queste parole. «Anche per me un po' è così», ha infatti aggiunto Leotta.

«Sono stata dipendente da tutte le droghe»

Il racconto scorre fluido attraverso le esperienze più complesse della sua vita. Balti ha infatti affrontato anche il tema delle dipendenze con grande onestà: «Io sono stata dipendente da tutte le droghe: ho iniziato a 14 anni con l'alcol e poi non ho più potuto smettere».

Il percorso di riabilitazione a 29 anni ha segnato una svolta fondamentale nella sua vita. Ha infatti dovuto reimparare a vivere senza sostanze.

E oggi, per fortuna, trova il divertimento in contesti diversi e più sani: «Quando mia figlia Matilda aveva 15 anni andavo a ballare con lei, sono state le feste in cui mi sono divertita di più».

La paura della morte per via delle figlie

La gestione delle finanze rimane un punto dolente per la 42enne, dal momento che l'indipendenza economica è per lei un valore fondamentale: «Mi mette ancora molta ansia, non guardo i soldi ma sto imparando a gestirli».

Questa premura nasce dall'amore profondo per le sue figlie, che la mette anche di fronte alla paura della morte: «La mia paura di morire è legata solo alle mie figlie, al pensarle tristi perché la mamma è morta».

La diagnosi di tumore arrivata a 40 anni

E in questo contesto si è parlato anche, e non poteva essere altrimenti, della diagnosi di tumore arrivata a 40 anni.

La modella ha cercato di trasformare questa sfida in un messaggio di speranza e ha anche deciso di scrivere a un un famoso marchio di intimo per una sfilata simbolica.

Voleva infatti rappresentare le donne che affrontano la malattia: «Questa lettera era incentrata sul fatto che tantissime donne hanno il tumore al seno nella loro vita».

Purtroppo l'iniziativa non ha avuto l'esito sperato: «Non è stato recepito questo messaggio...», ha concluso con amarezza.