Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»

Bianca Balti

La top model italiana torna a parlare della diagnosi di tumore ovarico: la speranza è affidata alla ricerca precoce.

Covermedia Covermedia

«Potrebbero essere i miei ultimi giorni»: con queste parole Bianca Balti scuote ancora una volta i suoi fan, parlando apertamente della battaglia contro il tumore ovarico.

La modella, intervenuta nella campagna «Ovaries. Talk About Them», racconta ad Adnkronos la paura vissuta al momento della diagnosi: «La mia prima reazione è stata piangere e non riuscivo quasi a respirare».

A quasi un anno dalla scoperta della malattia, Bianca spiega come la sua prospettiva sia cambiata: «Non ti fai più mettere i piedi in testa... vivi la vita in modo molto più profondo e significativo».

Il pensiero costante va alle figlie: «Sono sempre stata la principale fonte di sostentamento per loro... che cosa lascerò dietro di me?», confessa in un videomessaggio.

Nonostante tutto, la top model guarda avanti con fiducia, sostenuta dalla ricerca: «Quello che mi dà speranza è la scienza... ci stiamo avvicinando a un test capace di rilevare precocemente questo tumore, sarebbe rivoluzionario».

Un messaggio potente, che trasforma la fragilità in testimonianza e accende i riflettori sull’importanza della prevenzione.